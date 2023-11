Besser stillen mit Momcozy: Die Still-Hilfe mit Style

Die führende Mutterschafts- und Babymarke startet frisch in Deutschland und bietet Stillenden ein hervorragendes Portfolio von tragbaren Milchpumpen und Abpump-BHs

Honkong im November 2023 – Im Vergleich mit anderen EU-Ländern liegt die Stillquote nur bei ca. 35 Prozent. Woran liegt es, wenn die positiven Effekte für die Entwicklung der Kinder, die Gesundheit der Mama und die Beziehungsförderung beiderseits bekannt sind? Unter anderem ist es eine Frage von Komfort und Möglichkeiten, auch bei jenen, wo die Muttermilch die erste Wahl ist, um ihr Neugeborenes mit Nahrung zu versorgen. Mit allen notwendigen Nährstoffen für die gesunde Entwicklung bietet sie alles, was das Immunsystem der ganz Kleinen benötigt und ist in der Regel direkt verfügbar, wenn der Hunger kommt. Wenn einmal nicht gestillt werden kann, oder es andere Gründe dafür gibt, dass Milch abgeleitet werden muss, sorgen Milchpumpen für eine praktische Abhilfe.

Momcozy, bereits seit 2017 auf dem Markt und unter anderem durch Social Media bekannt, hat sich auf die Herstellung von leichten, komfortablen und tragbaren Milchpumpen spezialisiert, um den Alltag von beschäftigten Mamas und Eltern zu erleichtern – egal ob daheim oder im Job.

Bereits die Vorteile einer regulären Milchpumpe sind vielfältig: Ein Abpumpen der Milch vor der Arbeit oder der Nacht ermöglicht die Bereitstellung zur späteren Verfütterung, um für besseren Schlaf oder mehr Flexibilität bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben oder Terminen zu sorgen. Auch aus medizinischen Gründen können sanfte Milchpumpen wahre Retter sein, da das Stillen bei Brustentzündungen sehr schmerzhaft sein kann.

Die tragbaren Modelle von Momcozy, wie zum Beispiel die V2, erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich, um den Alltag von Müttern und Eltern zu erleichtern. Das diskrete Tragen unter der Kleidung ermöglicht ein Abpumpen der Milch auch während der Arbeit, unterwegs oder beim Reisen, sodass die ganz Kleinen beispielsweise sogar an einem Ort ohne Stillmöglichkeit mit Milch versorgt werden können. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie leicht und bequem zu tragen sind und sich weich wie die Lippen eines Babys anfühlen. Perfekt also für moderne Eltern, die auch in der heutigen Zeit auf das Stillen nicht verzichten wollen.

Im umfangreichen Sortiment von Momcozy ist für jede Mama das passende Gerät dabei:

Momcozy S12 Pro, mit drei Modi und neun Stufen für besonders natürliche Saug-Nachahmung, UVP 139,99 Euro ( Link)

Momcozy M5 All-in-One, leichtestes Modell mit nur 230 Gramm, UVP 199,99 Euro ( Link)

Momcozy V2, mit Einhandbedienung UVP 199,99 Euro ( Link)

Sollten Sie an einer Teststellung, Verlosungsexemplaren sowie weiterführendem Bildmaterial interessiert sein, freuen wir uns über Ihre Anfrage, Kontaktdaten nachfolgend.

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy wird von drei Millionen Müttern in über 40 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und der Verpflichtung, gemütliche Designs zu kreieren, die aus Liebe geboren wurden, wächst Momcozy in Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern. Seit Ende 2023 ist Momcozy nun auch in Deutschland aktiv.

Annika Raue, annikar@ranieri.agency

Dörte Scheipering, doertes@ranieri.agency

