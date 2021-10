Bewegung macht schlau

Internat Schloß Wittgenstein fördert Schüler*innen mit Sport- und Freizeitangeboten

Es ist erwiesen, dass Sport glücklich macht. Aber kann Bewegung auch schlau machen, wie manche Forscher behaupten? Wer viel lernt, benötigt einen körperlichen Ausgleich zum Lernalltag. Durch Bewegung wird der Lernstress reduziert und sowohl die Leistungsfähigkeit als auch das Durchhaltevermögen werden gesteigert – und das nicht nur in den Beinen oder Armen, sondern auch im Kopf! Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule sind und sich konzentrieren müssen, wird dadurch ein bestimmter Bereich im Gehirn gefordert. Durch Bewegung wird der Gehirnbereich für die Motorik stimuliert. Und das hat zur Folge, dass der “gestresste” Gehirnbereich entlastet wird und die Konzentrationsfähigkeit zunimmt.

Das Internat Schloß Wittgenstein legt deshalb großen Wert auf ein vielfältiges Sportangebot für die die Real- und Gymnasialschüler*innen aller Altersgruppen. Die Kinder und Jugendlichen können aus über 10 Sport- und Freizeitangeboten auswählen. Es gibt eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften wie z.B. die Fitness AG, Badminton AG, Fußball AG, E-Bike-AG und Lauf AG. Egal ob Ausdauersport, Spiele oder Turniere und Wettkämpfe: Die Schüler*innen können individuell entscheiden, welchen Leistungsschwerpunkt sie setzen wollen. Sie werden entsprechend ihren Stärken von geschulten Trainer*innen unterstützt und gefördert.

Im Rahmen der gesamten Internatszeit, dürfen die großen Turnhallen beider Schulen für sportliche

Aktivitäten, auch am Wochenende genutzt werden.

Hauseigene Reitschule

Interessierte Schüler*innen lernen in der Reit AG die Grundlagen des Reitens, die Pflege und die Dressur. Wer einen Schritt weitergehen möchte, kann das Springen erlernen. Sowohl Anfänger als auch Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene können ihre Fähigkeiten trainieren bis hin zur Turnierförderung. Auf Wunsch kann auch das eigene Pferd untergestellt werden.

Golf, Tennis und Freizeitsportangebote

Neben den Arbeitsgemeinschaften gibt es die Möglichkeit, Golf, Tennis oder Karate zu erlernen. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Angebot für die Schüler*innen auf Schloß Wittgenstein, das von ortsansässigen Sportvereinen zur Verfügung gestellt wird. Und wer an Gruppen sportlichen Freizeitangeboten mit Freund*innen interessiert ist, für den gibt es auf Schloß Wittgenstein Tischtennis, Billard und Tischkicker.

Sportliche Aktivitäten haben für die Schüler*innen weitere Vorteile: Gemeinsam mit Freund*innen trainiert es sich leichter und besser. Spaß und Ehrgeiz schaffen Motivation. Und sowohl der Teamgeist als auch die Willensstärke werden gefördert.

Besonders für Kinder mit ADS/ADHS sind sportliche Aktivitäten, wo sie sich auspowern und gleichzeitig Ihre Konzentration fördern können, sehr wertvoll. Dies geschieht unter den Aspekten das sie die Bewegungsfreude fördern, das Selbstwertgefühl stärken, Selbststeuerung und Selbstkontrolle unterstützen, die Körperbassinne ansprechen und das Gefühl für feste Regeln verankern.

Familiengeführtes Internat mit staatlich anerkanntem Gymnasium und staatlich anerkannter Realschule nahe des Kurortes Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen.

