Bewerber-Infotag der TQ-Group am Produktionsstandort in Wetter an der Ruhr

Am 29. September öffnet das führende Technologieunternehmen für Interessierte seine Werkstüren – jetzt anmelden!

Wetter an der Ruhr, 22. September 2022: Auch am diesjährigen Bewerber-Infotag bietet die TQ-Group Bewerber*innen wieder spannende Einblick in ihren innovativen Produktionsstandort in Wetter und präsentiert Interessenten eine große Bandbreite an zukunftssicheren Jobs und Karrieremöglichkeiten. Willkommen sind alle, die im technischen Einkauf, im Vertrieb oder in der Produktion ihre Chance auf einen Traumjob ergreifen möchten.

TQ zählt zu den führenden Elektronik- und Technologieunternehmen sowie zu den besten und sichersten Arbeitgebern in ganz Deutschland. Mit seinem Bewerber-Infotag bietet das innovative Unternehmen Interessierten die Möglichkeit, die grenzenlose Welt der Elektronik bei TQ live und hautnah kennenzulernen. TQ entwickelt und produziert die Megatrends von morgen – TQ-Technologie steckt in fast allen Lösungen, in denen Elektronik zum Einsatz kommt, wie in E-Bikes, Flugzeugen, in Robotern, in der Medizintechnik und in vielem mehr. Und das seit über 27 Jahren. Eine echte Erfolgsgeschichte aus Bayern, mit Standorten in ganz Deutschland und der ganzen Welt. Mit seinem breiten Produkt- und Leistungsspektrum bietet TQ vielfältige und zukunftssichere Arbeitsplätze.

Innovationsstandort mit einer großen Bandbreite an Karrieremöglichkeiten

Am Standort Wetter entstehen unter anderem innovative Energiespeichersystem mit Energiemanagementsystem für den Smart Home-Bereich und die Industrie. Neben einer exklusiven Werksführung durch die modernen Produktionshallen des Unternehmens steht am Bewerber-Infotag auch der Austausch mit den Experten über die vielen Job-Möglichkeiten auf der Agenda. Die Bandbreite an möglichen Karrierechancen ist dabei groß: TQ sucht Experten, Facharbeiter sowie Quereinsteiger für die Bereiche Kabelfertigung, Montage, Produktion und Produktionstechnik sowie für Projektmanagement, Einkauf, Vertrieb und strategische Planung. Studierenden bietet TQ darüber hinaus Werkstudentenstellen, Praktika und Abschlussarbeiten an.

Mit Teamgeist und Zusammenhalt nachhaltig erfolgreich

Bei TQ wird Teamgeist großgeschrieben und neue Ideen, Engagement sowie Aufgeschlossenheit werden stets wertgeschätzt und gefördert – für alle Mitarbeitende ein großes Plus. Weitere konkrete Benefits sind beispielsweise 30 Urlaubstage, Gleitzeit, Firmenfitness oder auch ein Bike-Leasing-Angebot.

Für alle, die mehr wissen und sich für den Bewerber-Infotag anmelden wollen, gibt es ein Anmeldeformular und weitere Informationen hier

Download Pressebilder:

– TQ-Werk Wetter

– TQ-Bewerbertag

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.800 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

