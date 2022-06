bonyf lanciert Exportoffensive in Südostasien

bonyf, der Mundhygiene-Spezialist aus dem liechtensteinisch-schweizerischen Dental Valley, gibt nach der der Unterzeichnung von zwei wichtigen Verträgen auf den Philippinen und in Malaysia eine weitere geografische Expansion bekannt.

Vaduz, 22. Juni 2022 – bonyf NV (Mnemonic: MLBON) erweitert seinen Kundenstamm auf den Philippinen durch den Abschluss eines Vertrags mit Suhitas Pharmaceuticals Inc („Suhitas“). Suhitas ist ein führender Importeur und Vertreiber von Gesundheitsprodukten auf den Philippinen dank strategischen Partnerschaften mit bedeutenden Pharma-, Gesundheits- und Biotechnologieunternehmen. Suhitas vertreibt auf den Philippinen mehr als 200 Produkte an einen Kundenstamm von mehr als 100 Millionen Menschen.

Suhitas wird die hochwertige Haftcreme von bonyf als eigene Marke positionieren und stark in Produktwerbung investieren, um eine langfristige Beziehung mit bonyf und seinen bestehenden Partnern zu fördern. Der Handelsvertrag kann auf das Spitzenprodukt von bonyf, die OlivaFix Gold Denture Adhesive Cream mit 30 Prozent Bio-Öl, ausgeweitet werden. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt für bonyf, um seinen Kundenstamm in der asiatisch-pazifischen Region zu erweitern.

Der Direktor von Suhitas, Hitesh Sharma, erklärte, dass Suhitas positive Erfahrungen mit europäischen Unternehmen gemacht habe und eine langfristige Zusammenarbeit mit bonyf wünsche.

Mit der Unterzeichnung eines Vertrags mit Quantum Upstream Sdn Bhd („Quantum“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Big Pharmacy Group, weitet bonyf seine Präsenz in Malaysia aus. Nach Angaben des CEO von Quantum, Meng Chuan Lee, hat die Gruppe einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Quantum ist eine der am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Vertriebsgruppen in Malaysia mit einem erwarteten Wachstum von über 30 Prozent bis 2022.

Malaysia hat eine Bevölkerung von 33 Millionen Menschen. Das Land verzeichnet einen Anstieg der Gesundheitsausgaben, der sich bis 2021 um 9,6 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro beschleunigt und damit die Wachstumsrate von 6,9 Prozent im Jahr 2020 übertrifft. Den Analysten von Fitch Solutions zufolge könnten die Ausgaben bis 2025 mit einer 5-jährigen Wachstumsrate von 7,6 Prozent auf 19,4 Mrd. Euro steigen.

Quantum hat seine Produktlinie um die folgenden Bonyf-Produkte erweitert: OlivaFix® Gold Prothesenhaftcreme, Express-Brausetabletten zur Reinigung sowie NitrAdine® Brausetabletten zur Desinfektion von Prothesen. Quantum stellt ein positives Kundenfeedback zu diesen Produkten und speziell zur vaselinefreien Herstellung der OlivaFix® Gold Prothesenhaftcreme mit Bio-Olivenöl fest.

Mit diesen beiden neuen Handelspartnerschaften, die Zugang zu zwei Märkten mit hohem Potenzial bieten, beschleunigt bonyf seine kommerzielle Durchdringung des Exportmarktes. Die schnell wachsenden Märkte sind Wachstumstreiber für bonyf und dürften in Zukunft einen erheblichen Anteil zum Gesamtumsatz der Gruppe beitragen.

Weitere Informationen: https://bonyf.com

Medienauskünfte:

Jean-Pierre Bogaert, Verwaltungsratspräsident und CEO bonyf

president@bonyf.com

+41 79 412 42 79

bonyf wurde 1979 gegründet und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochmodernen Produkten spezialisiert, insbesondere für die Mundpflege. Durch die kontinuierliche Innovation und Verbesserung trägt das an der Euronext Access in Paris gelistete Unternehmen zur Lebensqualität von Menschen mit Munderkrankungen bei. Das Unternehmen verfügt über ein Entwicklungsbüro in Liechtenstein und eine Produktionsstätte in Buchs SG (das bekannte Dental Valley im Rheintal). Es vertreibt 15 Produkte in 36 Ländern weltweit. Bonyf verfügt über sieben Patente zum Schutz seiner intern entwickelten Formulierungen und Produkte und rechnet mit einer starken Geschäftsentwicklung in der Zukunft, getragen von einem nachhaltig wachsenden Markt für Mundpflege. Präsident und CEO ist Jean-Pierre Bogaert.

