Buchvorstellung: Jeschua – Ich bin

Eine dichterische Übersetzung und Betrachtung des Matthäus-Evangeliums

Wenn man Peter Thomas Frei fragt, wie er sich selbst beschreibt, so fallen die Worte „eigensinnig und unabhängig“. Er sagt, er sei „ein Dichter ohne Zugehörigkeit zu irgendeiner politischen oder religiösen Interessengruppe; ein Freiheit liebender und Wahrheit suchender Mensch.“

Mit „Jeschua – Ich bin“ hat der Dichter und Autor nun sein zweites Buch beim Paramon-Verlag veröffentlicht, eine dichterische Übersetzung und Betrachtung des Matthäus-Evangeliums.

Seine Erzählung erfasst den historischen Text des Matthäus-Evangeliums in jener existenziell aufrüttelnden Sprache der Gleichnisse, die dem Propheten aus Nazareth direkt aus dem Herzen zu kommen scheint – und stellt alles in die unsere unmittelbare Gegenwart. Jedem Kapitel folgt ein ausführlicher Kommentar zu diesen ganz zentralen und überaus bedeutsamen Ereignissen, die einzigartig dastehen in der Menschheitsgeschichte.

Inhalt:

Das Rettende, das ein jeder von uns sucht, hier blitzt es mit einem Mal auf

Wir machen uns auf den Weg, übersteigen Zweifel und Ängste im weiteren Verlauf

An den Königshöfen und in den Konsumkathedralen ist dieser Stern nicht zu finden

Nicht in den Prunkbauten der Mächtigen, die ihr Herz an die Güter der Welt binden

Erst an einem unscheinbaren Ort kommt der Himmelskörper gleichsam zum Stillstand

Wo das vom Göttlichen Angesprochene in einem Stall einen ärmlichen Platz fand

Hier, unbemerkt und unberührt von jenen, die sich gern alles Irdische einverleiben

Wird ein Kind geboren, beginnt das menschlich Beste, ein neues Lebenskapitel zu schreiben

Die sich aufgemacht haben, es zu suchen, ihm zu huldigen, tun“s nicht ohne Grund

Sie kennen die alten Schriften und wissen, die Sterne geben uns Botschaften kund

Diesmal erweist sich das Himmelszeichen als eine ganz besondere Konstellation

Als bündelten sich hier gewaltige Kräfte und dahinter stände eine göttliche Intention

Aus dem Allerniedrigsten wird dieses wundervolle Kind ins Allerhöchste aufsteigen

Und sich mit Vorliebe den Gebeugten, den Niedergedrückten und Übersehenen zuneigen

In den Herzen aller Menschen, aller lebendigen Kreaturen, wenn ich angerührt werde

Wirbelt etwas von diesem Sternenstaub auf und verteilt sich unsichtbar über die Erde

Jeschua – Ich bin, Peter Thomas Frei, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-860-7, gebunden, 487 Seiten, 35EUR/ 38CHF

