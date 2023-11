Skyhigh Security erweitert mit Oracle Cloud Infrastructure seine globale Präsenz

Zusätzliche Points of Presence ermöglichen der wachsenden User-Community von Skyhigh Security einen schnelleren Zugang zu Cloud-Services

Paderborn, 28. November 2023 – Skyhigh Security nutzt ab sofort die Oracle Cloud Infrastructure (OCI), um weltweit zusätzliche Points of Presence (POPs) anzubinden und hochwertige Services für Kunden bereitzustellen. Die Anbindung zusätzlicher POPs ermöglicht es Skyhigh Security, noch näher an die Kunden heranzurücken, um den steigenden technologischen Anforderungen moderner Unternehmen und der dynamischen Entwicklung in den Data-Security- und Cloud-Security-Märkten Rechnung zu tragen. Die neuen Locations und Services erlauben durch die Optimierung des Routings, Verzögerungen in der Datenübertragung, sogenannte Latenzen, zu reduzieren, und Kunden jederzeit einen schnellen Zugriff auf Cloud-Services zu bieten.

Skyhigh Security arbeitet eng mit einer Vielzahl von Cloud- und Data-Center-Providern zusammen und baut sein Netzwerk von Points of Presence in Nordamerika, in EMEA, in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan kontinuierlich aus. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine POP-Kapazitäten zur Bereitstellung von Infrastrukturen für international tätige Kunden verdreifacht – und schützt heute mit einem Netzwerk aus mehr als 100 POPs rund 10 Millionen Knotenpunkte. Die starke globale Reichweite von OCI – das Unternehmen ist derzeit mit 46 Public-Cloud-Regionen in 23 Ländern präsent – wird es Skyhigh Security ermöglichen, die eigene globale Präsenz kontinuierlich zu erweitern. Beim Betrieb von POPs in Australien, Brasilien und Indien setzt Skyhigh Security schon heute auf die OCI-Infrastruktur und wird in den kommenden Monaten in weitere Regionen expandieren.

„Spätestens seit dem Siegeszug von Hybrid- und Remote-Arbeitsmodellen in den letzten Jahren ist der Sitz der Unternehmenszentrale längst kein verlässlicher Indikator mehr dafür, wo Mitarbeiter auf der ganzen Welt auf unsere Infrastruktur zugreifen“, erklärt Scott Singhass, Vice President Cloud Operations bei Skyhigh Security. „Daher bauen wir unser Netzwerk von Zugangspunkten in Ballungsräumen mit hoher Nutzerdichte strategisch aus. So können wir Anwender und Daten jederzeit zuverlässig schützen und mit leistungsfähigen und innovativen Lösungen unterstützen.“

„Ein optimiertes Routing und ein performantes Daten-Handling sind für Unternehmen der Schlüssel, um Kunden jederzeit eine hervorragende Performance zu bieten“, erklärt David Hicks, Group Vice President Worldwide ISV Cloud Business Development bei Oracle. „Wir freuen uns sehr darauf, mit Skyhigh Security zusammenzuarbeiten – und Unternehmen gemeinsam über die gesamte Cloud-Security-Journey hinweg beim erfolgreichen Wachstum und bei der Skalierung zu unterstützen.“

Unternehmen jeder Branche – von Einrichtungen der öffentlichen Hand bis hin zu Finanzdienstleistern – setzen beim Schutz ihrer Daten im Web, in der Cloud, in privaten Apps, E-Mails oder an Endpoints auf Skyhigh Security. Fast die Hälfte der Fortune 100 und mehr als ein Drittel der Fortune 500 vertrauen auf den Security-Anbieter.

Mehr zur Cloud-Infrastruktur und den Cloud Services von Skyhigh Security, einschließlich der POP-Standorte, erfahren interessierte Leser auf Skyhigh Security Trust – Service Status.

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com

Über Oracle

Oracle bietet integrierte Anwendungssuiten und eine sichere autonome Infrastruktur in der Oracle Cloud. Weitere Informationen zu Oracle unter www.oracle.com

