CENALED SPOT Aufbau – die kleine, aber lichtstarke LED-Leuchte für jede Anwendung

Die neue CENALED SPOT in der Aufbauvariante ist eine kompakte LED-Leuchte mit beeindruckender Lichtleistung. Kraftvolle High Power LEDs sorgen für maximale Lichtausbeute und flimmerfreies Licht ohne UV- und IR-Anteil. Das robuste Aluminiumgehäuse und die massive, schützende Glasabdeckung über dem Lichtaustritt machen die CENALED SPOT Aufbau besonders robust und geeignet auch für den Einsatz in CNC-Maschinen sowie weiteren industriellen Anwendungen.

Die technischen Daten der CENALED SPOT Aufbau sind überzeugend. Die LED-Technologie liefert neutralweißes Licht mit hoher Farbwiedergabe. Je nach Variante wird das Licht in einer Optik von 15°, 30° oder 65° gebündelt und sorgt als Spot- oder Flächenlicht für eine hervorragende Ausleuchtung. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur für den Einsatz beträgt -10 °C bis +50 °C und die Schutzart der Leuchte ist IP67, Schutzklasse III. Befestigt wird die wartungsfreie Leuchte über eine rückseitige Verschraubung oder alternativ über einen optionalen Gelenkwinkel. Ein M12-A kodierter Steckverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss an die Versorgungsspannung der Maschine.

Die CENALED SPOT Aufbau zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus: Die LED-Leuchte ist klein, kompakt und überraschend lichtstark. Die maximale Lichtausbeute wird durch ein Cluster von Hochleistungs-LEDs erreicht. Die Langlebigkeit der LEDs und die hohe Farbtreue des erzeugten Lichts werden im Vorfeld durch eine aufwendige Sortierung der LED-Charge in einem sehr engen Binning sichergestellt. Das gerippte Gehäuse erhöht die Oberfläche für den Wärmeaustausch mit der Umgebung, sodass sich die Leuchte im Betrieb nicht erwärmt. Mit ihrem Licht, das – je nach Variante – in verschiedenen Optiken gebündelt wird, eignet sich CENALED SPOT Aufbau auch für Kameraanwendungen in der Industrie.

Alles in allem ist die CENALED SPOT eine exzellente, kompakte LED-Leuchte mit beeindruckenden technischen Daten und besonderen Eigenschaften, die sie für den Einsatz in verschiedenen Branchen und Anwendungen empfiehlt.

LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und in Bereichen in Maschinen und Anlagen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.led2work.com.

Mit erfolgreichen Entwicklungen sowie der Fertigung und Vermarktung von LED-Beleuchtungslösungen für die Industrie hat sich die LED2WORK GmbH innerhalb kürzester Zeit auf dem Markt etabliert und mit hochwertigen, zuverlässigen LED-Leuchten Made in Germany durchgesetzt.

Heute beschäftigt die LED2WORK GmbH mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigt am Standort Pforzheim jährlich über 85.000 LED-Leuchten für Anwendungen in der Automobilbranche, Elektrotechnik, dem Anlagen- und Maschinenbau sowie vielen weiteren Wirtschaftszweigen. Das Portfolio reicht von Maschinenleuchten über Industrie- und Signalleuchten bis hin zu Arbeitsplatzleuchten. Stellvertretend seien hier Systemleuchten und Gelenkarmleuchten genannt. Die LED-Leuchten sind so gestaltet, dass sie an Arbeitsplätzen in der Fertigung, Montage oder Qualitätssicherung für beste Ausleuchtung sorgen. Des Weiteren sind sie energieeffizient und wartungsfrei.

Seit 2017 wurde die LED2WORK GmbH 4x als Wachstumschampion unter den Top100 Unternehmen im Magazin Focus Business gelistet. 2017 zeichnete die Financial Times LED2WORK als „FT1000 Europas wachstumsstärkste Unternehmen 2017“ aus und ein Jahr darauf erhielt das Unternehmen den Pforzheimer Wirtschaftspreis.

