Chinesische Medizin, Akupunktur und Heilpraktik in Bremen

Nicht immer kann der Hausarzt oder Allgemeinmediziner Antworten geben, warum man trotz Behandlung weiter Schmerzen hat oder weiterhin an bestimmten Symptomen leidet. Generell hat die klassische Medizin nicht immer eine Antwort auf die Fragen der Patienten.

Gerade dann wird aber Raum gelassen für eine Naturheilkunde und Medizin, die aus der Natur kommend dem Menschen gerecht werden möchte.

In dem Fall geht es um Traditionelle Chinesische Medizin, kurz TCM, Kräuterheilkunde, Akupunktur und Heilpraktik. Gerade die Traditionelle Chinesische Medizin oder Japanische Medizin sind teilweise uralte, tradierte Kompendien der Behandlung von Krankheiten und Problemen, die Menschen seit mehreren Jahrhunderten plagen.

Wir sind eine Praxis im Bremer Norden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen allgemein zu behandeln. Dafür haben wir verschiedenste Ansätze, die wir je nach Symptomen und Krankheitsbildern einsetzen können. Wir setzen dabei nicht nur auf bestimmte Methoden sondern nutzen das ganze Spektrum der fernöstlichen Medizin. Darunter fällt die Akupunktur, die Shiatsu Behandlung, die TCM Massage Tunia, fernöstliche Käuterheilkunde aber auch Heilpraktik und Ernährungsberatung. Teilweise überschneiden sich die Behandlungsmethoden auch, um den besten Genesungsverlauf oder auch nur eine Linderung von chronischen Problemen zu erreichen.

Suchen Sie uns gern auf in unserer Praxis in Bremen Nord. Dort bieten wir Ihnen:

Chinesische Medizin Bremen: Experte der Chinesischen Medizin Oliver Kania berät Sie umfassend zu den Möglichkeiten der Chinesischen Medizin.

Akupunktur Bremen: Auch hier ist Akupunktur Experte Oliver Kania der Ansprechpartner. Er hat in China und Japan die Kunst der Akupunktur erlernen dürfen und freut sich darauf Ihnen helfen zu können!

Shiatsu Bremen: Agne Kania bietet die Shiatsu Behandlung für Patienten aus Bremen und dem Umland.

Sie suchen vielleicht noch den passenden Heilpraktiker in Bremen? Dann ist Oliver Kania gern Ihr Ansprechpartner.

Kommen Sie gern in unsere Praxis in Bremen Nord. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kontakt

TCM Nord

Oliver Kania

Bremerhavener Heerstraße 36c

28717 Bremen

042114629934

info@tcm-nord.de

https://tcm-nord.de/