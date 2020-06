Contentserv lädt ein zum 1. Digital Readiness Virtual Summit

Im Fokus des Online-Events steht die Beschleunigung der Digitalen Transformation

Ermatingen, Schweiz – 08. Juni 2020: Contentserv, der weltweit führende Anbieter von Product Experience Management-Lösungen, lädt vom 16. bis 18. Juni 2020 zu seiner ersten digitalen Online-Konferenz, dem Digital Readiness Virtual Summit ein. Die virtuelle Konferenz will mit vier lokalisierten, halbtägigen Programmen rund um das Thema Digitale Bereitschaft ein weltweites Publikum ansprechen. Für den deutschsprachigen Raum findet der Summit am 16. Juni 2020 statt, mit einem offiziellen Programm von 09:00-13:00 Uhr.

Eingeladen sind das C-Level Management und Entscheider aus dem Marketing, E-Commerce, Beschaffung, Product Management und IT, die die Herausforderung kennen, den wachsenden Ansprüchen von Kunden über alle Kanäle hinweg gerecht zu werden. Technologien beeinflussen das Tempo des digitalen Wandels und somit auch erheblich das Einkaufsverhalten der Kunden.

Für Hersteller, Markeninhaber oder Einzelhändler geht es auch darum die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten – insbesondere in Zeiten disruptiver Ereignisse wie der aktuellen Corona-Krise. Der Digital Readiness Summit will nun aufzeigen, wie Unternehmen die Geschwindigkeit ihrer digitalen Initiativen steigern können, um auch in Zukunft bestehen zu können und globalen Herausforderungen des wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wandels entgegenzutreten.

Namhafte Contentserv-Kunden wie Mizuno, Dorel, Betty Barclay, Warema und Porsche, geben auf dem Summit Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte. Erfahrene Partner präsentieren zusätzlich wertvolle Tipps und Best Practices für E-Commerce und digitale Produktkommunikation.

Neben der halbtägigen Agenda wird eine ganze Reihe von jederzeit individuell abrufbaren On-Demand-Angeboten bereitgestellt. In einem virtuellen Ausstellungsbereich können zudem die Partner den ganzen Tag “am Stand” besucht werden.

Darüber hinaus erhalten Gäste auch erste Einblicke in innovative Produktentwicklungen rund um die Contentserv Product Experience Plattform, die es ermöglicht, Kunden umfassende, relevante und kontextabhängige Produktinhalte in Echtzeit über alle Kanäle bereitzustellen.

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

Mehr erfahren unter https://www.contentserv.com/

