Contentserv und kolb digital – Partner für effizientes Omnichannel Management

Rohrbach/Ilm/München, Deutschland – 30. März 2021 – Contentserv, der weltweit führende Product Experience Plattform-Anbieter, gibt seine Partnerschaft mit kolb digital bekannt, dem Experten für die Konzeption und Implementierung von Softwarelösungen für Content Management und Distribution. Diese Partnerschaft hat das Ziel, eine überzeugende Omnichannel-Kommunikation entlang der Customer Journey für Unternehmen aller Branchen zu verwirklichen.

kolb digital ist ein Spezialist für die Umsetzung von Produktinformationsmanagement-, DAM-, MRM- und Digital Publishing-Projekten. Der erfahrene Software-Integrator blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung und Implementierung von Softwareprojekten rund um die Zentralisierung und Optimierung von Datenmanagement- und Distributionsprozessen zurück. Das Ziel von kolb digital ist es, seine Kunden in ihrer Digitalen Transformation mit benutzerfreundlichen Plattformen zu unterstützen, die es einfach machen, über alle Touchpoints, online wie offline, ein nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen.

Contentserv gibt kolb digital nun ein modernes Tool an die Hand, mit dem sie die Implementierungsdauer eines solchen Projektes stark verkürzen und somit ihren Kunden eine schnelle Wertschöpfung ermöglichen können.

“Wir sind beeindruckt von der Usability, dem Funktionsumfang und den Out-of-the-Box-Standards von Contentserv. Durch die Partnerschaft mit Contentserv sind wir in der Lage, die PIM-Einführung noch schneller umzusetzen und eine komfortable integrierte Lösung anzubieten, wovon unsere Kunden nachhaltig profitieren werden.”, erklärt Timo Wollny, COO kolb digital.

Contentserv liefert eine umfassende, ganzheitliche Lösung für Product Information Management und Digital Asset Management, die nun auch komplett Cloud-basiert als SaaS-Lösung verfügbar ist. Mittelständische Unternehmen aus Herstellung und Handel profitieren insbesondere davon, dass Sie sich ganz auf ihre Kernprozesse konzentrieren können und sich nicht um die IT-Umgebung sorgen müssen.

“kolb digital verfügt über umfassendes Know-how rund um das Datenmanagement – von der E-Commerce-Distribution bis hin zur Erstellung von gedrucktem Marketingmaterialien. Wir freuen uns, dass sie als neuer Implementierungspartner Kunden mit ihren Contentserv-Projekten zum Erfolg führen und bei ihren weiteren digitalen Herausforderungen kompetent begleiten werden.”, erklärt Florian Zink, CEO von Contentserv.

kolb digital unterstützt Unternehmen bei der Optimierung und Digitalisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen. Mit gut 50 Spezialisten beraten und implementieren wir Lösungen im Bereich Customer Experience über den gesamten Productlifecycle hinweg. Die Grundlage für eine gute Customer Experience legen wir mit modernen Content Management-, Produktinformationsmanagement- und Digital Asset Management-Lösungen.

Seit über 20 Jahren profitieren Kunden von unserem Knowhow in der Beratung und Software-Entwicklung. Dabei agieren wir in allen Branchen und kennen die Herausforderungen, vor denen unsere Kunden stehen.

Contentserv ermöglicht es Händlern und Markeninhabern bahnbrechende Produkterlebnisse der Zukunft zu erschaffen, indem sie das volle Potenzial moderner Technologien ausschöpfen. Dahinter steht die Vision, den Alltag von Marketern und Produktteams mithilfe einer modernen, umfassenden und geschäftsorientierten Plattform zu vereinfachen – wobei die Time-to-Value stets im Fokus steht.

Die einzigartige Kombination von Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und Marketing Experience Management (MXM) auf einer einzigen Plattform erlaubt es dem Einzelhandel und Markenunternehmen, hochwertige, relevante und emotional ansprechende Produkterlebnisse zu kreieren, mit denen sie die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen.

