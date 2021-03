Nischendüfte für den richtigen Riecher

Essenza Nobile®, der Online-Versandhändler für Düfte, bietet mehr als nur das herkömmliche Sortiment, und hat sich auf exklusive Nischendüfte gängiger Marken spezialisiert

Essenza Nobile® ist immer auf der Suche nach wahren Kostbarkeiten, denn erlesene Duftkreationen bringen Ruhe in den hektischen Alltag und verströmen Luxus und Einzigartigkeit. Jetzt kann jeder die Düfte auch bei geschlossenen Parfümerien testen, denn Essenza Nobile® versendet abgefüllte Proben nach Hause.

Probeabfüllung bestellen: Diese Möglichkeiten gibt es

Wer sich auch bei geschlossenen Parfümerien einen exklusiven Duft sichern möchte, beweist mit dem Service von Essenza Nobile®, dass er den richtigen Riecher hat. Kunden können wählen, ob sie Proben (ohne Artikel in Originalgröße) bestellen, zusätzlich zu ihrer regulären Bestellung Proben erhalten oder am Sample Cashback System teilnehmen möchten.

Reine Bestellung von Duftproben und Abfüllungen

Es ist eigentlich ganz einfach. Kunden können bei der Artikelbeschreibung direkt eine Duftprobe mit drei ml (“Abfüllung”) bestellen. Dabei handelt es sich um ein Muster, das Essenza Nobile® individuell für diesen Vorgang abfüllt.

Der Mindestbestellwert bei einer reinen Probebestellung beträgt 15 Euro, ist aber schon mit wenigen Proben erreicht. Der Betrag enthält bereits die Kosten für die Zerstäuber, in die die Proben abgefüllt werden, sowie das Handling und die Versandkosten innerhalb Deutschlands.

Kostenlose Probeabfüllungen zur Bestellung

Natürlich können auch Kunden, die sich schon für einen Artikel in Originalgröße entschieden haben, zusätzlich Duftproben bestellen. Sie erhalten bis zu drei Abfüllungen im Wert von 20 Euro gratis, was bei einer reinen Probenbestellung nicht möglich ist.

Wer in den Genuss der Proben kommen möchte, fügt im Warenkorb seiner Bestellung einfach die gewünschten Proben und Abfüllungen wie einen normalen Artikel hinzu. Essenza Nobile® schreibt den Wert der Proben dann bis zu einem Maximalwert von 20 Euro automatisch gut, wobei jede Probe nur einmal bestellbar ist.

Düfte, die überzeugen: Mit dem Sample-Cashback-System besonders günstig

Seinen registrierten Kunden macht Essenza Nobile® ein ganz besonderes Angebot und bietet ihnen bei der späteren Bestellung einer Originalgröße eine Gutschrift an. Kunden, die eine Probe bestellen und sich im Anschluss für ein Originalexemplar des Artikels entscheiden, schreibt Essenza Nobile® den Wert der jeweiligen Probe gut.

Essenza-Nobile.de – Noble Düfte und exklusive Kosmetik Bei Essenza Nobile® finden Sie Düfte und Kosmetik, so einzigartig und voller Charakter wie die Menschen, die sie tragen – jederzeit und weltweit. Seit 2007 bietet der Online Shop der Kurfürsten Parfümerie in Mannheim ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment erlesener Nischendüfte und exklusiver Kosmetik an. Wer auf der Suche nach Dufterlebnissen abseits des Mainstreams ist, wird hier garantiert fündig – nicht zuletzt dank der persönlichen Betreuung durch ein kleines Team, das mit Herzblut bei der Sache ist, wenn es darum geht, die Persönlichkeit des Kunden mit dem passenden Duft zu unterstreichen. Jeder Duft kann zudem als Abfüllung bestellt werden, so dass nichts blind erstanden werden muss.

Kontakt

Essenza Nobile GmbH

Sjörn Plitzko

Hebelstrasse 13

68161 Mannheim

0621178940424

sp@essenza-nobile.de

https://essenza-nobile.de/