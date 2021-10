Coronapoint übernimmt zwei Corona Testzentren in Bochum

Koln, 15.10.2021

Coronapoint erweitert sein Testzentren-Netzwerk mit der Übernahme von zwei Corona Teststationen in Bochum. Die Testzentren liegen am Hagebaumarkt Ziesak und im Einkaufszentrum Ruhr Park. Beide Stationen sind bereits eröffnet.

Das aktuelle Angebot der Coronapoint Teststationen in Bochum umfasst Antigen-Schnelltests, hierbei werden die Testergebnisse nach dem Abstrich bequem per QR-Code, per E-Mail und auf Wunsch in der Corona-Warn-App bereitgestellt. Es gibt die Möglichkeit, bereits vorab einen Termin für den Abstrich über die Website zu buchen, um sich mögliche Wartezeiten zu sparen. Für die Teststation im Ruhr Park direkt online unter: www.coronapoint.de/bochum-ruhr-park und für das Testzentrum am Hagebaumarkt Ziesak unter: www.coronapoint.de/bochum-hagebaumarkt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, spontan, ohne Termin einen Test durchführen zu lassen. Weiterhin kostenfreie Schnelltests, auch mehrmals die Woche, stehen nach der neuen Testverordnung unter anderem Kindern unter 18 Jahren, Schwangeren und impfunfähigen Personen zu. Ein Nachweis über die Berechtigung muss immer vorgelegt werden. Für alle anderen Personen sind die Antigen-Schnelltests ab dem 11. Oktober 2021 kostenpflichtig.

Auch eine PCR-Testung wird in kurze in den Bochumern Coronapoint COVID-19 Testcentern angeboten. Der Express PCR-Labortest liefert am selben Tag bis 23 Uhr das Testergebnis (Stand: 15.10.2021) und kann somit besonders Urlaubern sowie Personen, die ein schnelles Ergebnis benötigen, Sicherheit verschaffen. Hierbei müssen die Abstrichzeiten aus dem Online-Buchungsformular eingehalten werden, ansonsten kann eine Auswertung am selben Tag nicht gewährleistet werden.

Das Coronapoint Schnelltestzentrum Bochum – Hagebaumarkt Ziesak befindet sich auf der Hauptstraße 90 in 44894 Bochum. Das Coronapoint Testzentrum Bochum – Ruhr Park befindet sich auf der 1. Etage des Einkaufszentrums Ruhr Park. Die Adresse lautet: Am Einkaufszentrum 1 in 44791 Bochum. Beide Coronapoint Teststationen in Bochum sind barrierefrei zugänglich.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

