CSR: EMIKO und Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg setzen Gartenprojekt um

EMIKO löste Versprechen ein: Kompakter Workshop plus Produkte zur Gartenpflege, im Gegenzug berät die Stiftung das Unternehmen und dessen Mitarbeitende bei Bedarf lautet die geschlossene Vereinbarung, die nun in einem Wohnhaus der Stiftung Gemeindepsychiatrie in Bonn-Duisdorf genauso umgesetzt wurde.

Bonn/Meckenheim, 11.05.2023 Am 8.5. war es endlich so weit, das Wetter passte, die Sonne ließ sich zwischen den Wolken blicken, als Sabine Zerlett seitens EMIKO ihren Kofferraum entlud und die mitgebrachten EMIKO-Gartenprodukte den großen Gartentisch füllten. Direkt aus Meckenheim war sie angereist, um den Bewohnern sowie ihren Betreuenden eines Wohnhauses der Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg den Umgang mit EMIKO-Produkten zu vermitteln.

Genau das war der vereinbarte Start der Kooperation. Im kompakten Workshop im Garten des Wohnhauses verriet Sabine Zerlett das Geheimnis und zugleich die Besonderheit der Produkte, die allesamt auf Basis von Effektiven Mikroorganismen hergestellt worden sind. Neben Produkten für die reine Bodenverbesserung hatte Sabine Zerlett Pflanzenstärkungsmittel dabei. Sie erklärte die Wirkweise von Mikroorganismen und den regenerativen Ansatz, den das Meckenheimer Unternehmen bereits seit vielen Jahren verfolgt. „Unsere Produkte sind bei der ersten Anwendung erklärungsintensiv. Sowohl Anwendung als auch Wirkweise weichen von der herkömmlicher Gartenprodukte ab, deshalb ist ein solcher Start-Workshop zu Beginn für uns sehr wichtig“, erläutert Sabine Zerlett. EMIKO hatte wie zugesagt, die gesamte Jahresmenge der benötigten Gartenpflegeprodukte dabei und ließ diese zur Freude der BewohnerInnen und Betreuenden dort.

„Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist und nun der Startschuss gefallen ist“, sagt Stiftungs-Vorstand Wolfgang Pütz. Nachhaltigkeit sei für beide Partner ein wichtiges Thema – ökologisch wie sozial. „Daher ist es ein großer Vorteil, dass Mitarbeitende und Klienten an dem Workshop teilgenommen haben und das Projekt gemeinsam durchgeführt werden kann.“ Nach und nach werde man Garten und Pflanzen mit den vielen verschiedenen Produkten etwas Gutes tun. „Dann freuen wir uns schon auf die hoffentlich ertragreiche Ernte“, so Pütz.

„CSR – Corporate Social Responsibility ist für EMIKO sehr wichtig, gehört zur Wertevorstellung des Unternehmens dazu. Und ein solches Projekt umzusetzen und begleiten zu können, hat mich persönlich besonders gefreut“, betont Sabine Zerlett abschließend.

Der Grundstein für die EMIKO Firmengruppe wurde im Jahre 1996 gelegt, nachdem 1995 EM Effektive Mikroorganismen erstmalig aus Japan nach Europa gekommen waren. Zur EMIKO Firmengruppe gehören zwei Firmen: Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH und die EMIKO Handelsgesellschaft mbH.

Die EMIKO Gesellschaft für Umwelttechnologie mbH ist Lizenznehmer der EM Research Organisation (EMRO) von Prof. Higa zur Herstellung der Original EM-Produkte in Japan, dem Entdecker der EM-Technologie. Sie fertigt die EM-Produkte unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüche, um deren Wirksamkeit zu garantieren. Seit 2007 ist die Produktion über die gesetzlichen Vorschriften hinaus HACCP zertifiziert. 2009 kam die Biozertifizierung und 2012 Zertifizierung der Futtermittel GMP+ und QS hinzu.

Die EMIKO Handelsgesellschaft mbH ist für den Vertrieb der Produkte in Deutschland, Österreich und Italien verantwortlich. Sie betreut und berät Endkunden und Händler. Zudem führt sie Lehrgänge zum Zertifizierten EM-Berater durch und unterstützt aktiv die regionalen Händler bei ihren Marktauftritten. Sie sorgt für das Bekanntwerden der EM-Technologie und ihrer Wirkweise.

Firmenkontakt

EMIKO Gruppe

Nicole Rieger

Mühlengrabenstraße 13

53340 Meckenheim

0222595595241



http://www.emiko.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.