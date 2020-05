Das Höchste der Duschgefühle

Erleben Sie die hansgrohe Rainfinity Brausen

Das neue und breitgefächerte Brauseprogramm Rainfinity aus dem Hause hansgrohe verspricht Tiefenentspannung für anspruchsvolle Wellness- und Designliebhaber. Die innovativen Kopf- und Handbrausen überzeugen nicht nur mit unverwechselbarer Optik, sie verwandeln dank fortschrittlichen Features außerdem jedes Bad in einen persönlichen Wohlfühlort, an dem Entspannung im Mittelpunkt steht. Wir verraten Ihnen, was Rainfinity Designbrausen so besonders macht und wie sie ein rundherum sinnliches Verwöhnprogramm für die eigenen vier Wänden ermöglichen.

Wohltuende Strahlarten:

Rainfinity richtetet sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen: die Kopf- und Handbrausen sind mit mehreren Strahlarten ausgestattet, aus denen Sie nach Lust und Laune wählen können. So auch die neuartige Strahlart PowderRain. Hier hüllen Sie tausend feine Tropfen in einen sanften Mantel aus Wasser. In konzentrierter Form heißt der Strahl Intense PowderRain und erleichtert das Ausspülen von Shampoo. Sinnliche Duschmomente mit der innovativen Strahlart PowderRain versprechen vor allem die XXL-Kopfbrausen. Ihre spezielle Strahlfläche ist leicht nach innen gewölbt, während die Austrittsöffnungen darauf neuartig angeordnet sind. So treffen die Tropfen nicht, wie üblich, von oben auf Kopf und Schultern, sondern benetzen Ihren gesamten Körper von Kopf bis Fuß mit Wasser.

Intuitive Bedienung:

Um zwischen den drei Strahlarten der Handbrause (PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain) zu wechseln, genügt ein einfacher Knopfdruck – die Select-Technologie, die unterhalb des Brausekopfs verbaut ist, macht es möglich. Die Strahlarten der Kopfbrause (PowderRain, IntensePowderRain, RainStream) wählen Sie intuitiv per Tastendruck an: Kombiniert mit einem flachen hansgrohe Unterputz-Thermostat (ShowerSelect oder RainSelect) sorgt das Rainfinity Duschsystem für ästhetischen Hochgenuss. Und grenzenlose Entspannung.

Formschönes Design:

Rainfinity ist ein optischer Genuss und setzt minimalistisches Baddesigns auf eine völlig neue Ebene. Moderne Oberflächenfarben und dezent strukturierte Strahlscheiben bringen eine individuelle Note ins Badezimmer. Das gilt vor allem für die Kopf- und Handbrausen in mattem Weiß. Hier bildet die helle Ummantelung einen edlen Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben – was durch die großen planen Flächen zusätzlich betont wird. Auch die Showerpipes setzen ein optisches Highlight. Sie sorgen mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente.

Breites Sortiment:

Rainfinity hält für jeden Anspruch die passende Brause mit spannenden Features bereit. Die Handbrausen beispielsweise sind mit einem Durchmesser von 130 mm besonders groß und maximieren den Wohlfühlmoment. Für Freunde von puristisch geometrischem Design hält das Sortiment alternativ Stabhandbrausen bereit. Neben funktionsstarken Handbrausen umfasst Rainfinity außerdem Kopfbrausen, und zwar die ersten mit Winkelverstellung. Ihr innovativer Wandanschluss macht den herkömmlichen Brausearm überflüssig – ein Trendsetter des minimalistischen Designs. Wer nicht möchte, dass Haare und Gesicht nass werden, greift nach oben, und neigt den flexiblen Brausekopf zwischen 10° und 30°. So entsteht eine komfortable Duschposition, bei der das Haupt trocken bleibt. Ebenfalls ein Novum: eine unterhalb des Kopfes angebrachte Schulterbrause, die Ihr Duschvergnügen bereichert. Auch mit ihr bleiben die Haare trocken. Gleichzeitig dient sie als Ablagefläche für Duschutensilien. Und damit Sie alle Rainfinity Vorzüge auf einmal genießen können, hat hansgrohe Kopfbrause, Handbrause, Ablageflächen und Unterputzsteuerung in einer Showerpipe vereint.

Bildquelle: @hansgrohe