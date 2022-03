Das italienische Weindepot schenkt reinen Wein ein

Mediterrane Küche mit italienischen Spitzenweinen an lauen Sommerabenden zu genießen, ist für viele ein Traum. Lassen sich die Delikatessen darüber hinaus bequem von zu Hause aus bestellen, geht es kaum besser. Diese Wünsche erfüllt gerardo.de. Seit mehr als 40 Jahren bietet das Familienunternehmen edle Tropfen und Feinkost höchster Qualität, seit beinahe einem Vierteljahrhundert darüber hinaus einen zuverlässigen und kompetenten Lieferservice.

Es muss nicht immer der Discounter sein oder das riesige Einkaufsareal. Häufig überzeugen gerade eine persönliche Ansprache, ein sorgfältig ausgesuchtes und selbst getestetes Produktsortiment. Genau diese familiäre und gleichzeitig professionelle Atmosphäre erwartet Kunden im italienischen Weindepot in der Gemeinde Huglfing im Pfaffenwinkel. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 durch Gerhard Strunz stehen individuelle Beratung und hochwertige Qualität im Fokus des Familienbetriebs, der inzwischen durch Sohn Tobias weitergeführt wird. Er war es auch, der 1998 die Idee zum Aufbau der Online-Weinhandlung hatte – eine Idee, die sich auszahlte.

Italienische Spezialitäten per Online-Versand

Bei Gerardo.de wird Kunden im wahrsten Sinne des Wortes reiner Wein eingeschenkt. Während die edlen Tropfen im Mittelalter oft durch Wasser gestreckt wurden, werden bei dem inhabergeführten Versandhandel ausschließlich erstklassige Spitzengewächse aus Italien angeboten. Neben mehr als 1.000 Sorten Rot-, Weiß-, Rose- und Schaumweinen, Raritäten und Magnumflaschen locken auch Olivenöl und Aceto Balsamico, Grappa und Feinkost. Die transparente Suchfunktion ermöglicht eine gezielte Suche nach Klassikern, Regionen, Jahrgängen oder Rebsorten. Sämtliche Waren werden ganzjährig im Lagerbestand geführt und können so unverzüglich nach der Onlinebestellung klimaneutral versendet werden.

Doch die Webseite bietet noch viel mehr als die pure Auflistung der Produktpalette. Permanent aktualisiert, erfahren Leser Aktuelles, Informatives und Amüsantes rund um italienische Köstlichkeiten. Seit Anfang 2022 ist die komplette Internetpräsenz auch auf Englisch abrufbar – derzeit noch ein Novum im deutschen Versandhandel, das der zunehmenden Internationalität im globalen Internetzeitalter gerecht wird.

Wer sich vor seiner Bestellung beraten lassen möchte oder den persönlichen Kontakt wünscht, kann den malerischen Weinhandel auch vor Ort aufsuchen. Sogar an Heiligabend und Silvester stehen die freundlichen Mitarbeiter der italienischen Weinhandlung ihren Kunden zur Seite. Nur an einem einzigen Tag im Monat bleiben die Tore in Weilheim-Schongau geschlossen: Es sei dem Team gegönnt. Doch wer Tobias Strunz kennt, der weiß, dass er diese Zeit sicher nicht als Auszeit betrachtet. Vielmehr entwickelt er in Ruhe weitere Ideen für ein noch individuelleres Einkaufserlebnis – für weitere Jahrzehnte.

Das italienische Weindepot ( www.gerardo.de) ist eine familiengeführte Weinhandlung mit über 40 jähriger Geschichte. Wir sind seit mehr als 15 Jahren auch im Versandhandel aktiv und auf Weine, Prosecco, Grappa und ausgesuchte Feinkost aus Italien spezialisiert. In unserem Online-Shop finden Sie weit über 1.000 handverlesene Produkte aus allen Regionen Italiens, die wir in unserem klimatisiertem Lager für unsere Kunden abrufbereit halten.

Kontakt

Das italienische Weindepot

Tobias Strunz

Weidenstr. 2a

82386 Huglfing

–

–

kontakt@gerardo.de

https://www.gerardo.de

Bildquelle: @Das italienische Weindepot (www.gerardo.de)