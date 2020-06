Der alltagstaugliche & praktische Kochbuchratgeber Der entzündete Darm – Colitis ulcerosa & Morbus Crohn Auch ein entzündeter Darm will lecker essenDer Darm ist entzündet, der Bauch schmerzt und die Verdauung spielt verrückt. Darmentzündungen haben v

Der alltagstaugliche & praktische Kochbuchratgeber

Der entzündete Darm – Colitis ulcerosa & Morbus Crohn

Auch ein entzündeter Darm will lecker essen

Der Darm ist entzündet, der Bauch schmerzt und die Verdauung spielt verrückt. Darmentzündungen haben viele Gesichter und jeden Tag warten neue Überraschungen.



Was kann ich Essen, was darf ich Essen, was tut mir gut? In diesem Buch erfährst Du anschaulich, wie Deine Verdauung funktioniert und welche Lebensmittel Dir gut tun und welche nicht. Für den Alltag findest Du 100 leckere und darmgesunde Rezepte. Mit diesen Rezepten bist Du für jede Situation gewappnet. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, Desserts oder Festliches.

Ja, unsere Ernährung beeinflusst unser Wohlbefinden und unsere Lebensqualität. In diesem Buch haben wir uns für euch Gedanken gemacht, wie man auch mit einem entzündeten Darm lecker, gesund & ausgewogen kochen kann.

Verwöhne Deinem Bauch mit alltagstauglichen Rezepten die einfach zuzubereiten sind, damit es Dir rasch und dauerhaft besser geht. Ein gutes Bauchgefühl und eine satter Magen lassen Lebensfreude und Energie zurückkehren und bringen die Beschwerden unter Kontrolle.

Gesunden und beschwerdefreien Appetit!



Autoren:

Professor Dr. Martin Storr ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie am Zentrum für Endoskopie in Starnberg. Sein Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Patienten mit funktionellen Magen- und Darmerkrankungen, Patienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Er kennt die Sorgen und Nöte der Patienten, und gilt als einer der renommiertesten Experten für diese Erkrankungen. Ein ausgesprochen wichtiger Beratungsanlass in der Sprechstunde sind Fragen zur Ernährung, aus diesem Grund entwickelt er Ratgeber und Kochbücher für die Betroffenen.

Sein Rat für Betroffene: Erst einmal Ruhe bewahren und fachlichen Rat einholen!

Marcus Beran ist ausgebildeter Diätkoch und „der“ glutenfreie Koch aus dem schönen Saaletaleck Obererthal in Franken. Seit seinem 15. Lebensjahr ist er selbst an Zöliakie erkrankt.

Nach seiner Ausbildung im Fleischerhandwerk, welche er als Metzger- und Vizeeuropameister beendete, hat er zusätzlich seinen Traumberuf erlernen dürfen – Koch. Seit Beginn seiner Ausbildung beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Ernährung und was diese in unseren Körpern bewirken kann. Die Weiterbildung zum Diätkoch hat sein Wissen erweitert und er ist inzwischen in ganz Deutschland unterwegs, um andere Köche zu schulen und das Bewusstsein für Magen-Darm-Erkrankungen und die passende Ernährung zu steigern.

Sein Motto für die moderne Küche lautet: Je bunter, umso besser!

Der alltagstaugliche & praktische Kochbuch Ratgeber: Der entzündete Darm – Colitis ulcerosa & Morbus Crohn – Mit 100 leckeren Rezepten!

Von Martin Storr und Marcus Beran

Taschenbuch: 156 Seiten

Verlag: Digesta Verlag; Auflage: 1 (29. Mai 2020)

Sprache: Deutsch

ISBN-13: 978-3982055213

Digesta Verlag

Bernrieder Str 22, 81377 München

Tel: 089-24886151; Fax: 03212-1027208

info@digestaverlag.de / www.digestaverlag.de

Kontakt

Digesta Verlag

Martin Storr

Bernrieder Str 22

8377 München

info@digestaverlag.de

https://www.fair-news.de/author/infodigestaverlag-de

