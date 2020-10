Der Umweltcluster Bayern entwickelt erfolgreiche digitale Veranstaltungsreihe

Was mit dem Mitglieder-Café als Informationsforum während der Corona-Krise begann, fand wachsenden Zuspruch bei den Mitgliedern des Umweltcluster Bayern. So entwickelte sich eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe mit aktuellen, branchenübergreifenden Themen. Erfahrene Experten referierten über digitale Vertriebskanäle, Erfahrungsaustausch im unternehmerischen Alltag, Fördermöglichkeiten durch die EU, Auswirkungen der Corona-Krise auf unterschiedliche Branchen, Schutz des geistigen Eigentums in anspruchsvollen Märkten wie China und die immer wichtiger werdende Entwicklung von Führungskräften.

“Das Mitglieder-Café war für mich mehr als Informationsaustausch”, berichtet eine Teilnehmerin und ergänzt: “Bereits während der Veranstaltung lernte ich zwei Mitglieder kennen, die ähnliche Fragestellungen hatten wie ich. Im Anschluss an das Webinar konnten wir unsere Fragen vertiefen und weitere Lösungen finden.”

Mit der Organisation der Veranstaltungsreihe beweist der Umweltcluster seine wachsende Kompetenz in der Umwelttechnologie. Auch erweitert er das Tätigkeitsspektrum für seine Mitglieder um eine zeitgemäße Kommunikationsform, die 2021 weitergeführt wird.

Informationen zum Umweltcluster, seinen Veranstaltungen und zur Mitgliedschaft stehen auf der Webseite www.umweltcluster.net zur Verfügung.

Der Umweltcluster Bayern informiert über aktuelle Entwicklungen der Branche und bietet Veranstaltungen zu zeitgemäßen Querschnittsthemen. Mit Projekten und Arbeitskreisen verbindet der Umweltcluster Bayern die Kompetenzen seiner Mitglieder und entwickelt daraus umwelttechnologische Lösungen.

