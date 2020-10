TOWER-FACTORY GmbH geht in FUJI EUROPE CORPORATION GmbH auf

Spezialist für Elektronik-Bestückungsautomaten übernimmt Unternehmen zwecks ganzheitlichem Vertrieb und Support von Materialflusslösungen

Kelsterbach, 12. Oktober 2020 – Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ( www.fuji-euro.de), international agierender Spezialist für Elektronik-Bestückungsautomaten, hat die TOWER-FACTORY GmbH, Anbieter von Lagerlogistiksystemen, zu 100 Prozent übernommen. Durch die Verschmelzung ist die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach in der Lage, ihren Kunden aus einer Hand durchgängige Lösungen für den gesamten Materialfluss – vom Wareneingang über die Lagersysteme bis zum Bestückautomaten – inklusive Full-Service anzubieten.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION auf dem europäischen Markt tätig. Das Unternehmen ist in seiner Branche spezialisiert auf alle Bereiche einer modernen Produktion: von hochflexiblen Bestücksystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die Speziallösungen von FUJI basieren auf Inhouse-Entwicklungen, kombiniert mit Standardkomponenten. Hochspezielle Automatisierungsprozesse werden mit individuellen Hard- und Softwarelösungen realisiert.

Mit der vollständigen Übernahme der TOWER-FACTORY GmbH baut die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH ihr Portfolio sowie die Vertriebs- und Supportleistungen im Bereich “Intelligente Lagersysteme/sTower-Various-Serie” maßgeblich aus. Die Lagerlogistiksysteme dienen der automatischen Versorgung einer SMT-Produktion.

Stefan Janssen, Mitglied der Geschäftsführung der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, erklärt: “Materialmanagement spielt in der Elektronikindustrie eine immer wichtigere Rolle. Um auf diesem Feld noch mehr Spielraum, Kompetenz und Handlungskraft zu besitzen, haben wir unseren langjährigen Partner in diesem Bereich übernommen. Mit der Erweiterung des Portfolios um intelligente Lagerlogistiksysteme und die damit verbundenen Dienstleistungen erhalten unsere Kunden ganzheitliche Lösungen und es sind kurze Wege gegeben.”

