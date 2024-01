Deutsch-Pop-Sänger Christian Deussen gibt „100 Prozent“!

Christian Deussen veröffentlich seine neue Single.

Wer Radio hört, kennt seine wohlklingende Stimme: Mit gleich drei seiner bisherigen Songs ersang sich CHRISTIAN DEUSSEN wochenlange Top20 -Positionen in den offiziellen deutschen Radiocharts. „Hallo Neuanfang“, „Gut So!“ und „Sonne rein“.

Seine neue Single soll dem ebenso stimmstarken wie sympathischen Münchner nun die Tür zur Top10 eröffnen. Und dafür gibt er alles. „100 Prozent“, so auch der vielsagende Titel, besitzt alles, was ein Hit haben muss: Starke Produktion, kluges Arrangement, eine eingängige Melodik und nicht zuletzt einen Text, der in wenigen Worten viel rüberbringt.

Der moderne uptempo Song ist dem Sänger doppelt wichtig: Der Titel wurde an seinem Geburtstag veröffentlicht und stellt für ihn ein außergewöhnliches Geschenk dar, noch wichtiger allerdings ist seine Botschaft:

„Du und ich, wir sind Mensch – und das zu 100 Prozent“ …

„Alle Menschen sind gleichwertig, aber nur in der Gemeinschaft können wir Grenzen sprengen und nur miteinander sind wir stark genug, um gesehen zu werden und Veränderungen in der Gesellschaft zu erreichen.“ So der Musiker, der den Song mitgeschrieben hat.

Wie bereits seine Erfolgs-Single „Gut So!“ feiert auch „100 Prozent“ die Einzigartigkeit aller Menschen – eine Botschaft die Christian Deussen sehr am Herzen liegt.

Über den Künstler:

2019 startete Christian Deussen, der bereits seit Kindheitstagen auf der Bühne steht, seine Solo-Karriere. „Auf das Leben“ konnte sich auf Anhieb beim NDR platzieren und war 7 Wochen in der Hitparade.

„Nie mehr ohne Dich“ (2020) und „Hallo Neuanfang“ (2021), wurden in die Hot-Rotation der öffentlich-rechtlichen Radiosender aufgenommen.

Im Juni 2021 erschien seine bis dato erfolgreichste Single „Gut So!“ – der erste selbstgeschriebene Song von Christian Deussen. Er war sieben Wochen lang auf Platz der NDR1 Hörer-Hitparade und zudem 20 Wochen in den offiziellen deutschen Airplay Charts zu finden. Die öffentlich-rechtlichen Radiosender spielen „Gut So!“ noch heute im täglichen Programm.

Im Januar 2022 erschien „Schweinehund“ – ein Song über den inneren Schweinehund, der uns alle tagtäglich begleitet.

Im Oktober 2022 erfüllte Christian Deussen den Fans den Wunsch nach einer weiteren Ballade: „Große Träumer“

2023 ging Christian Deussen zurück in die Leichtigkeit des Sommer-Feelings. Mit „Sonne rein“ erzielte er grandiose Erfolge – er hielt sich 7 Wochen lang auf Platz 1 der NDR-Hörer-Hitparade.

Links zu Christian Deussen:

Homepage: www.christiandeussen.de

Instagram: christian_deussen

Facebook: www.facebook.com/ChristianDeussenSaenger

YouTube: https://www.youtube.com/@christiandeussen6785/videos

Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/artist/3yAKNRMRG4IcdwK9x7LX2M

Sunshine Agentur

Für Künstler- und Eventmanagement

Kontakt

Sunshine Agentur Für Künstler- und Eventmanagement

Janina Homann

Smetanastraße 6a

81245 München

0176 – 41 88 44 85



http://www.sunshine-agentur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.