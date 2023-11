Diana Stoffers – Stabilität trotz Disruption

Diana Stoffers begleitet Führungskräfte und Geschäftsführer von KMU als Beraterin und Vertraute auf ihrem Weg zu mehr Wirksamkeit und Souveränität.

„Stabilität gibt es auch mitten in der Disruption“, so Diana Stoffers, Beraterin von Unternehmern und Führungskräften im Mittelstand. Was wie ein Widerspruch klingt, hat in ihrem individuell zugeschnittenen Business-Coaching mit besonderem Fokus auf Stabilität und Sicherheit festen Bestand. Die Herausforderungen, denen Führungskräfte begegnen, erfordern laut Stoffers eine ehrliche Reflexion und das konsequente Räumen von Hindernissen. „Als Beraterin ist es meine Mission, Führungskräfte zu begleiten, damit sie sich sicherer und gestärkt fühlen. Sodass sie ihrem (Arbeits-)Alltag wieder mit einem guten Gefühl begegnen können“, sagt die Expertin. Ihr Coaching-Ansatz ist systemisch ausgerichtet und orientiert sich am St. Galler Coaching Modell (SCM), das für Professionalität, Integrität und Loyalität steht.

„Führungskräfte sehen sich heute vermehrt mit Herausforderungen wie wirtschaftlichen Problemen, unzufriedenen Kunden und einer überlasteten Belegschaft konfrontiert“, führt sie weiter aus. Zusätzlich stünden sie vor der Schwierigkeit, die Leistung der Mitarbeiter zu steigern, hohe Krankenstände zu bewältigen, Unzufriedenheit in der Belegschaft zu adressieren und vielen mehr. In dieser komplexen Führungsumgebung begleitet Diana Stoffers Geschäftsführer, Führungskräfte und ihre Teams, um nötigen Veränderungen stark begegnen zu können.

Für Führungskräfte, die nachhaltig Einfluss nehmen wollen, bietet Stoffers maßgeschneiderte Business-Coaching-Programme an. Dabei erforscht sie neben oberflächlichen Problemen auch die tieferen Ursachen von Verhaltensweisen und Reaktionen auf verschiedene Einflussfaktoren hin. Diana Stoffers begleitet Führungskräfte und Geschäftsführer wie eine Vertraute, denn sie legt großen Wert auf eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung. „Die Beziehung zu meinen Klienten ist das, was den Prozess ermöglicht und trägt“, betont sie. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über bis zu 12 Settings von maximal 1-2 Stunden, wobei die Wirksamkeit ihres Coachings dreifach wissenschaftlich validiert ist.

Neben der individuellen Begleitung im 1:1 arbeitet Diana Stoffers auch mit ganzen Teams, um dort herrschende Unstimmigkeiten und Unzufriedenheit zu lösen. Gemeinsam mit dem Team werden die Ursachen von Konflikten ergründet, und im Anschluss Weichen gestellt, um eine effizientere Zusammenarbeit zu ermöglichen. „Lassen Sie uns Ihrem Team das gemeinsame Ziel wieder klar vor Augen führen und zusammen den ersten Schritt in Richtung einer harmonischeren, erfolgreicheren Zusammenarbeit gehen“, ermutigt sie. Durch Zugänge zu den individuellen Ressourcen jedes Teammitglieds schafft sie einen Raum für mehr Harmonie im Team.

Führungskräfte und Teams, die nachhaltige Veränderungen anstreben, sind dazu eingeladen, Diana Stoffers zu kontaktieren und gemeinsam den Weg zu mehr Stabilität und Sicherheit zu beschreiten.

Mehr Informationen und Kontakt zu Diana Stoffers – Stabilität trotz Disruption – gibt es unter diana-stoffers.de.

Diana Stoffers

Mit fundiertem Know-how begleitet Diana Stoffers als Coach, Beraterin und Vertraute Führungskräfte, Geschäftsführer und Teams kleiner und mittelständischer Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Wirksamkeit, Kompetenz und Souveränität. Ihr Werdegang als ehemalige Gebietsverkaufsleiterin, ihre langjährige Erfahrung als Trainerin und Dozentin und ihre Aktivität als Extremsportlerin verleihen ihr einzigartige Einblicke. Ihr systemischer Coaching-Ansatz konzentriert sich auf die Entfaltung innerer Stärke, individuelle Bedürfnisresonanz und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Führungskräfte und ihre Teams. Durch 1:1-Coaching strebt Diana Stoffers Stabilität und Sicherheit in einer disruptiven Welt an, während Team-Workshops auf eine verbesserte Zusammenarbeit abzielen. Ihre Coachings bieten eine nachhaltige, transformative Reise zu mehr Stabilität, Stärke und Ruhe.

Kontakt

Diana Stoffers

Diana Stoffers

Botengasse 14

86551 Aichach

+49 151 50905111



http://www.diana-stoffers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.