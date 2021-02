Die Legende hinter der Marke Sothys

Wir alle kennen die verschiedensten Legenden, die uns besonders in der Kindheit übermittelt werden. Hinter der Kosmetikmarke Sothys steckt eine ganz besondere Geschichte. Hier ein kleiner Einblick in die besagte Legende:

“Sothys war der Name, den die Ägypter einem auffallend leuchtenden Stern gaben, welchen die Einwohner zur Zeit der Pharaonen in klaren Nächten wie ein Juwel am Himmel strahlen sahen. Sowohl die Menschen als auch die Götter, welche ebenfalls den menschlichen Gefühlen in gleicher Weise gegenüber Planeten und Sternen ausgesetzt waren, waren vom Glanz und der Schönheit von Sothys fasziniert. Eines Nachts als Saturn durch den Himmel zog, traf er den kleinen Stern Sothys. Nicht einmal Venus in ihrer glanzvollen Schönheit war so wunderbar. Saturn vernarrte sich in den Stern und entflammte in einer unglaublichen Leidenschaft. Die strahlende Venus war eifersüchtig und rächte sich. Die Ketten, mit denen Saturn versuchte Sothys festzuhalten, brachen und sie fiel vom Himmel und verschwand. Es kamen Wolken, Wind, Donner und Blitze auf und es war, als ob der Himmel selbst gefallen wäre. Während der nächsten 40 Tage und Nächte weinte Saturn so viel, dass er damit die Erde überflutete. War dies der Grund für die große Sintflut? Der Stern war verschwunden vom Himmel, jedoch kehrte er eines Tages zurück. Aus welchem Grund? Welchen neuen Glanz bringt sie uns, die einstige Königin des Himmels? Sothys hat ihr Geheimnis den Menschen geschenkt, um deren Schönheit und Ausstrahlung zu erhalten.”

Was macht die Marke Sothys besonders?

Sothys ist eine der wenigen Kosmetikfirmen der Welt mit eigenem Labor für Forschung und Entwicklung. Durch dieses Knowhow kann die Marke neueste Erkenntnisse der Wissenschaft in innovative Produkte umsetzen. Seit 1946 stehen sie für französische Exzellenz im Bereich der professionellen Kosmetik. Als Familienunternehmen verfolgen sie bei allen Innovationen die Idee einer nachhaltigen Kosmetik, die Haut und Umwelt respektiert. Quelle der Inspiration ist der 2007 eröffnete Sothys Garten in Auriac im Herzen Frankreichs. Hier wird die lokale Pflanzenwelt mit ihrer unglaublichen Vielfalt auf ihren Einsatz in der Kosmetik untersucht. Als Verfechter der “Grünen Chemie” achtet Sothys auf einen ökologisch verantwortungsvollen Extraktionsprozesses. Mittels exklusiver biotechnologischer Verfahren können Pflanzenextrakte und -stammzellen entnommen werden, ohne die Pflanze zu beschädigen.

Entdecken Sie bei Anadore Kosmetik das breit gefächerte Sortiment der Sothys Produkte für das Gesicht, den Körper und passend zu jedem Hautbedürfnis.

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden.

Nach dem Motto: Entdecken – Probieren – Lieben – Entdecken Sie u.a. exklusiven Nischendüfte, probieren Sie wirkungsvolle Hautpflege Produkte, und überzeugen Sie sich selbst von unseren Kundenservice.

