Einfach sorglos in die Zukunft: NOVELAN-Wärmepumpen bis zu 15 Jahre lang abgesichert

Kasendorf, 09. Februar 2021. Verbraucher, die sich für eine Wärmepumpe von NOVELAN entscheiden, können sorglos in die Zukunft blicken: Zum einen, weil ihre Wärmepumpe zum Besten gehört, was die Branche zu bieten hat. Zum anderen: Seit 01. Januar 2021 können sie das gute Stück kostengünstig weit über die Herstellergarantie hinaus versichern.

Mehrere hunderttausend Wärmepumpenbesitzer gehen bereits auf Nummer sicher und haben von dem Angebot des renommierten Wärmepumpenversicherers Arctic Gebrauch gemacht. Jetzt können auch NOVELAN Kunden davon profitieren und sich so vor unvorhergesehenen Kosten schützen.

Im ersten Schritt können NOVELAN Kunden ihre Gewährleistungsfrist, die gesetzlich auf zwei Jahre festgelegt ist, auf fünf Jahre verlängern. Danach greift die Anschlussversicherung, mit der sie ihre Wärmepumpe zusätzlich absichern können. Garantiezeit und Versicherung ergänzen sich damit zu einem Schutz von bis zu 15 Jahren.

Die Wärmepumpen-Versicherung ist eine Vollschutzversicherung. Sie deckt alle maschinellen Schäden ab und greift bei Defekten sowie bei Gewitterschäden an der kompletten Wärmepumpenanlage. Dies gilt auch für Zubehör, sofern es von NOVELAN geliefert wurde.

Erstattet wird die komplette Schadenssumme abzüglich einer Selbstbeteiligung von 100 Euro. Die Selbstbeteiligung entfällt komplett, wenn der Kunde einen Wartungsvertrag für seine Wärmepumpe abgeschlossen hat.

Die Schadensregulierung mit Arctic läuft ausgesprochen unbürokratisch und schnell. Die Versicherung lässt sich bis zu einem Jahr nach Erwerb einer NOVELAN Wärmepumpe ganz einfach online abschließen. Die jährliche Prämie und die aktuellen Konditionen finden sich unter www.arctic.se.

Hinweis für die Redaktion:

Über NOVELAN ( www.NOVELAN.com):

NOVELAN ist eine Marke der ait-deutschland GmbH. Das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Kasendorf entwickelt, produziert und vertreibt Wärmepumpen für Privathaushalte, Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Immobilien und industriellen Bedarf. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialist für kontrollierte Lüftungs- und effiziente Systemtechnik.

Das Unternehmen wurde 1998 gegründet. Seither entwickelt ait-deutschland seine Produkte konsequent weiter und richtet sie immer neu an den Marktbedürfnissen aus. Mit Erfolg: Heute gehört ait-deutschland mit rund 950 Mitarbeitern und Niederlassungen in den USA, der Schweiz, Österreich, Tschechien, der Slowakei und den Niederlanden europaweit zu den Marktführern für Wärmepumpen und vertreibt seine Produkte in mehr als 25 europäischen Ländern. Das Unternehmen befindet sich weiter auf Expansionskurs. Geschäftsführer sind Sjacco van de Sande, Marco Roßmerkel und Volker Einhäuser.

