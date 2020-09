Die Schönste der Alpen wurde gewählt

Am 5. September fand im Casino Innsbruck die erste Miss Alpin Wahl statt

Am Samstag den 5. September 2020 fand im eleganten Ambiente des Casino Innsbruck die erste Miss Alpin Wahl statt. Es war eine sehr gelungene Show der beiden Missenmacherinnen Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger. “Unter diesen besonderen Umständen haben wir es umso mehr genossen, diesen einzigartigen Abend mit tollen Kandidatinnen und einem ausgewählten Publikum zu erleben!”

Der Liedermacher Martin Locher und Sängerin Sara de Blue sorgten für Unterhaltung und eine prominente Jury mit u.a. Schauspielerin Ronja Forcher, Filmemacher Burnz Neuner und Starfotograf Angelo Lair hatten die Qual der Wahl. Thomas Hayo, Starjuror von Germany”s Next Topmodel gab via Videobotschaft kurz vor der Show noch Tipps an die Finalistinnen.

Nach 3 Modedurchgängen vom heimischen Unternehmen Tiroler Adlerin, Sportmode von Women”s Best und mit beeindruckenden Abendkleidern von Bems Mode stand das Ergebnis fest:

Lisa Chitana Harasser, 20 Jahre, Schneidermeisterin aus Ellmau ist Miss Alpin 2020. Zweitplatzierte wurde Anja Wartbichler, 21 Jahre, Verkäuferin aus Jochberg. Den dritten Platz erreichte die 23-jährige Jana Gigele, Versicherungskauffrau aus Fließ.

Nicht nur auf das Aussehen kam es an, sondern auch auf Charisma und Rhetorik beim Interview. Die Miss Alpin Wahl soll den jungen Damen einen Einstieg in eine erfolgreiche berufliche Karriere ermöglichen und ihr Selbstvertrauen stärken. Nicht vergessen wird in der Amtszeit der Miss der soziale Aspekt. Sie unterstützt obdachlose Frauen in Tirol mit unterschiedlichen Projekten.

Der Weg zur Miss Alpin war übrigens kein einfacher. Neben der Vor-Qualifikation in zwei Castings stand für die 12 Kandidatinnen ein Miss-Alpin-Camp mit Laufstegtraining und Mentalcoaching auf dem Programm. Für Lisa haben sich die Mühen gelohnt, sie gewann unter anderem einen Städtetrip in die Modemetropole Berlin vom Reisebüro “Die Profiurlauber”, ein maßgeschneidertes Dirndl von Heimatgwand, Fotoshootings und vieles mehr. Auch alle anderen Kandidatinnen gingen nicht leer aus und nahmen viele tolle Preise mit nach Hause. Dank Partnern wie Riedel Glas, Brauunion und Kitzbühel Tourismus wurde die erste Miss Alpin Wahl zum vollen Erfolg!

