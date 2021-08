Die SeniorenLebenshilfe kommt nach Bochum

Daniel Glomb verstärkt die SeniorenLebenshilfe als Lebenshelfer in Bochum

Bochum, den 23.08.2021. Die SeniorenLebenshilfe bekommt in Bochum eine weitere Fachkraft: Neu im Team ist Daniel Glomb, der sich auf die kommenden Herausforderungen freut und mit seinem offenen Wesen und seiner empathischen Art in der Ruhrstadt möglichst viele Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützen und diesen zu mehr Lebensqualität verhelfen möchte. Mehr zu Herrn Glomb unter www.seniorenlebenshilfe.de oder Lebenshelfer in Bochum.

Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich

Menschen, die das Seniorenalter erreicht haben, sind oft nicht mehr so mobil wie sie es in früheren Jahren waren. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie als Pflegefall in eine Pflegeeinrichtung einziehen müssen. Mit ein wenig Unterstützung können sie solange wie möglich in ihren gewohnten vier Wänden bleiben und dort einen erfüllten Lebensabend verbringen. Neben pflegerischer Hilfestellung benötigen sie aber oft noch andere Dienstleistungen, die ihnen den Alltag deutlich erleichtern. Und genau hier setzt das Prinzip der SeniorenLebenshilfe an. Diese versteht sich als eine Einrichtung im vorpflegerischen Bereich und bietet ein breites Spektrum an verschiedenen Dienstleistungen an.

Ein Familienunternehmen aus Berlin

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2011 von Carola und Benjamin Braun. Carola Braun startete zunächst als Alleinkämpferin, doch zusammen mit ihrem Mann entwickelte sie die Idee, ein bundesweites Netzwerk an Lebenshelfern aufzubauen, um so viele Senioren wie möglich in ihrem Alltag zu unterstützen und diesen zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Und aus dieser Idee wurde Realität. Das Ehepaar Braun steckte seine ganze berufliche Energie in den Aufbau des Unternehmens, zu dem inzwischen Lebenshelfer aus vielen verschiedenen Regionen unterwegs sind, die voller Freude und mit ganzer Einsatzkraft ihrer Arbeit nachgehen. Regelmäßig kommen neue Helfer dazu und das Netz der SeniorenLebenshilfe wird immer dichter. Das notwendige Wissen bringen die Lebenshelfer oft schon aus ihrem bisherigen Berufsleben mit, absolvieren jedoch vor Start einen Ausbildungskurs zum Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe.

Daniel Glomb – Unser neuer Lebenshelfer in Bochum

Daniel Glomb liebt die Arbeit mit Menschen und hat sich schon immer für die Bedürfnisse älterer Mitbürger interessiert. Er zeichnet sich durch seinen hilfsbereiten Charakter aus und ist stets freundlich und gut gelaunt. In Bochum und Umgebung möchte er älteren Menschen helfen, indem er diese zu Terminen begleitet, sie zum Einkaufen fährt, einfache Tätigkeiten im Haushalt übernimmt oder einfach gute Gespräche mit ihnen führt. Daniel Glomb besitzt ein eigenes Auto, mit dem er Einkaufs- oder Beförderungsfahrten übernehmen kann.

Neue Lebenshelfer sind immer willkommen

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Kunden, die die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen, können damit rechnen, dass sie in der Regel immer von denselben Seniorenhelfern betreut werden. So entsteht Kontinuität und aus dieser wächst ein vertrauensvolles Miteinander. Um noch mehr Senioren Hilfe in ihrem Alltag zukommen zulassen, ist die SeniorenLebenshilfe immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, die sich auf selbstständiger Basis der SeniorenLebenshilfe anschließen möchten. Interessenten können sich daher gerne im Berliner Büro melden, um dort Näheres zu erfahren.

