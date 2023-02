„Dogs Supreme“ Funktionale und modische Hundebekleidung

„Dogs Supreme“ ist eine Marke für Hundebekleidung, die Funktionalität und modische Trends vereint und dabei die individuelle Beziehung zwischen Hund und Hundehalter*innen betont. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, auf dem gesamten Lebensweg der Kunden mit ihnen und ihren Hunden zu wachsen und sie mit stilvoller und funktionaler Hundebekleidung zu versorgen.

Die Idee für „Dogs Supreme“ entstand aus der Notwendigkeit heraus, passende Hundebekleidung für eine französische Bulldogge zu finden. Die meisten Hersteller konzentrierten sich damals hauptsächlich auf die Funktionalität und vernachlässigten den modischen Aspekt. Loyalty Clothing International GmbH erkannte jedoch die Möglichkeit, Hundebekleidung zu schaffen, die sowohl funktional als auch modisch ansprechend ist, und setzte dies in die Tat um.

Funktionalität mit modischen Trends

Die Marke „Dogs Supreme“ bietet eine breite Palette von Hundebekleidung für verschiedene Bedürfnisse und Anlässe. Egal, ob es darum geht, Ihren Hund warm und trocken zu halten oder ihm eine stilvolle Garderobe für den täglichen Spaziergang zu bieten, „Dogs Supreme“ hat für jeden Geschmack und Bedarf das Richtige im Angebot.

Die Hundebekleidung von „Dogs Supreme“ wurde mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen. Dabei wurden hochwertige Materialien verwendet, um eine lange Haltbarkeit und Funktionalität zu gewährleisten. Jedes Kleidungsstück ist so gestaltet, dass es dem Hund nicht nur einen optimalen Schutz bietet, sondern auch seinen natürlichen Bewegungsablauf nicht einschränkt.

Die Marke „Dogs Supreme“ hat zudem eine einzigartige Designsprache entwickelt, die sich durch eine hohe modische Aussagekraft und Individualität auszeichnet. Jedes Kleidungsstück ist ein Unikat, das den individuellen Stil des Hundes und seines Halters widerspiegelt. Von klassischen Farben bis hin zu trendigen Mustern und Prints, „Dogs Supreme“ bietet Hundebekleidung für jeden Geschmack und Stil.

Die individuelle Beziehung zwischen Hund und Hundehalter*innen

Bei „Dogs Supreme“ steht die individuelle Beziehung zwischen Hund und Hundehalterinnen im Mittelpunkt. Die Marke hat es sich zum Ziel gesetzt, Kunden auf dem gesamten Lebensweg mit ihren Hunden zu begleiten und dabei eine einzigartige Beziehung zwischen Hund und Halterinnen zu unterstreichen. Denn die Beziehung zwischen Hund und Mensch ist etwas Besonderes und sollte durch stilvolle und funktionale Hundebekleidung noch weiter unterstrichen werden.

„Wir verstehen, dass Hunde ein wichtiger Teil der Familie sind und wir möchten unseren Kunden dabei helfen, ihren Hunden das Beste zu bieten“, sagt der Gründer und Geschäftsführer von Loyalty Clothing International GmbH. „Unsere Marke ‚Dogs Supreme‘ wurde mit viel Liebe zum Detail und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Hund und Halter entwickelt. Wir sind stolz darauf, hochwertige und stilvolle Hundebekleidung anbieten zu können, die nicht nur funktional ist, sondern auch die Persönlichkeit und den Stil des Hundes unterstreicht.“

Dogs Supreme ist nicht nur eine Marke, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen an alle Hundeliebhaber, dass ihre Hunde in der Hundebekleidung von Dogs Supreme nicht nur gut aussehen, sondern auch geschützt und wohlbehütet sind. Mit der Einführung von Dogs Supreme bringt Loyalty Clothing International GmbH ein neues Level an Funktionalität und Modetrends in die Welt der Hundebekleidung.

Dogs Supreme ist ab sofort auf der offiziellen Website von Loyalty Clothing International GmbH unter www.dogssupreme.de erhältlich. Die Marke plant zudem, ihre Produkte in ausgewählten Geschäften und Online-Shops zu vertreiben. Für weitere Informationen und Anfragen steht das Team von Dogs Supreme gerne zur Verfügung.

Über Loyalty Clothing International GmbH:

Loyalty Clothing International GmbH ist ein aufstrebendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertiger und stylischer Haustierbekleidung spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in München, Deutschland, vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit und setzt dabei auf höchste Qualität und Kundenzufriedenheit.

Firmenkontakt

Dogs Supreme

Dawit Amare

Homburger Landstraße 109

60435 Frankfurt am Main

+49 (0)69 2002 44 50

kontakt@dogssupreme.de

https://www.dogssupreme.de/

Pressekontakt

Dogs Supreme

Alina Grossam

Homburger Landstraße 109

60435 Frankfurt am Main

+49 (0)69 2002 44 50

kontakt@dogssupreme.de

https://www.dogssupreme.de

