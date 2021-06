Ein Sprung nach vorne für Viebrockhaus Hirschberg

Zwei neue Musterhäuser mit aktuellsten Features

Hirschberg, 2. Juni 2021

“Das Haus Eures Lebens” verspricht Viebrockhaus, der Spezialist für energieeffiziente, wohngesunde und smarte Massivhäuser. Im Musterhauspark Hirschberg, dem südlichsten der fünf Parks des seit 1954 bestehenden Traditionsunternehmens, wurden jetzt zwei neue Haustypen vorgestellt: das modern-minimalistische Maxime 220 II mit Flachdach und Dachbegrünung sowie der modern interpretierte Einfamilienhaus-Klassiker Maxime 300. Zusammen mit dem Edition 800, dem Edition 600 Wohnidee-Haus und dem Doppelhaus Maxime 1000D stehen in Hirschberg derzeit fünf Viebrockhäuser für ein Live-Erlebnis zur Verfügung. Ein sechstes Musterhaus (Maxime 410) wird in den nächsten Monaten dazukommen, eine Bemusterungseinrichtung zeitnah folgen.

“Die aktuelle Erweiterung des Musterhausparks Hirschberg um zwei tolle Häuser zeigt, dass wir uns strategisch für den “Süden” entschieden haben”, betont Guido Attabra, Regional-Direktor Vertrieb & Baubetrieb für die Region Süd. “Wir werden hier bis Ende 2021 sechs Musterhäuser haben, mit denen wir ganz auf die Wohnbedürfnisse der Menschen in der Region eingehen.” Zur Viebrockhaus-Region Süd gehören die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg.

Neus Musterhaus 1: Stadthaus Maxime 220 II mit Flachdach

Ein echter Hingucker ist das zweigeschossige Stadthaus Maxime 220 II – mit Flachdach und Dachbegrünung. Dieses Massivhaus ist schlank konzipiert (8,10 Meter breit) und damit ein optimaler Entwurf für schmale Grundstücke. Die Wohnfläche beträgt rund 170 m². Im Erdgeschosses des Maxime 220 II bildet ein 54 m² großer, lichtdurchfluteter Wohnraum das Herzstück des Hauses. Der in vielen Viebrockhäusern vorgesehene zusätzliche Multifunktions-Raum im Erdgeschoss wurde hier als Homefitness-Raum eingerichtet. Das Interieur des Musterhauses präsentiert sich passend zum Haustyp minimalistisch und funktional.

Zu den technischen Highlights des Musterhauses Maxime 220 II zählen die Smart Home-Lösungen des Marktführers Somfy. Sie bieten in diesem Massivhaus zusätzlichen Wohnkomfort mit programmier- und steuerbaren Rollläden und Szenarien für die Innen- und Außenbeleuchtung. Eine Außenkamera mit integriertem Bewegungsmelder lässt sich ebenso in die “Somfy TaHoma-Zentrale” einbinden wie intelligente Öffnungs- und Rauchwarnmelder oder ein smarter Türöffner. Die verschiedenen Funktionen des Somfy Smart Home-Systems lassen sich bequem über Funksender, den eigenen Computer oder über eine App vom Smartphone bzw. Tablet aus steuern.

Neus Musterhaus 2: Klassiker Maxime 300 – neu interpretiert

Das zweite neue Musterhaus zeigt das unerschöpfliche Potenzial des Viebrockhaus-“Kundenlieblings” Maxime 300 mit rund 150 m2 Wohnfläche. Der Hausentwurf ohne Dachüberstand, mit Flachdacherker und vielen bodentiefen Fenstern sowie einer Fassadengestaltung mit dem neuen Verblender “Moorbrand 193” präsentiert sich modern und bodenständig zugleich.

In allen Viebrockhäusern wird ein umfassendes Konzept für Wohngesundheit realisiert. Saubere Luft, reines Trinkwasser, die richtige Raumtemperatur, eine optimale Dämmung und natürliche Beleuchtung stehen bei den Massivhäusern im Fokus. Im Musterhaus Maxime 300 wurde zusätzlich aus dem Programm “Wohngesundheit Plus” der aktive Luftreiniger “Cleanair Plasma” in das zentrale Lüftungssystem des Massivhauses integriert. Bakterien, Viren, unangenehme Gerüche, Feinstaub, Pollen oder andere Allergene werden durch dieses Gerät mittels Plasmatechnik deaktiviert. Sogar 97 % möglicher Corona-Aerosole können laut Untersuchungsergebnissen eines namhaften Instituts für Bauphysik durch dieses System unschädlich gemacht werden. Außerdem minimiert die aktive Luftbefeuchtung mit der Zielfeuchtigkeit 50 Prozent das Erkrankungsrisiko im Haus. Wissenschaftler der Yale Universität fanden nämlich heraus, dass es einen signifikanten Zusammenhang beispielsweise zwischen Grippeerkrankungen und zu trockener Raumluft in den Wintermonaten gibt.

Für “reines Wasser” sorgt im Musterhaus Maxime 300 modernste Technik und eine Oberfläche in den Wasserleitungen, die Ablagerungen verhindert. Zusätzlich wird bei der Warmwasserversorgung vortemperiertes Warmwasser auf einer Mindesttemperatur gehalten, damit Bakterien in diesem Bereich keine Chance haben. Schließlich verhindert eine Kalkschutzanlage geschmackliche Beeinträchtigungen des Trinkwassers, mögliche Ablagerungen in der Trinkwasserinstallation und den angeschlossenen Geräten.

KfW-Effizienzhäuser 40 Plus

Nicht zuletzt wurden beide neuen Musterhäuser – wie alle Entwürfe der Viebrockhaus-Serien “MyStyle” und “Selection” – als besonders energiesparende KfW-Effizienzhäuser 40 Plus gebaut. Je nach Ausstattung sind einige der effizientesten Viebrockhäuser 50 Prozent besser als die Mindestanforderung an die Energieeffizienzklasse A+ des gültigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die KfW-Bank fördert alle Viebrockhäuser mit zinsgünstigen Darlehen und hohen Tilgungszuschüssen pro Wohneinheit.

Weitere Informationen im Musterhauspark Hirschberg, Goldbeckstraße 1a, 69493 Hirschberg, Tel.: 06201 84551310, unter https://www.viebrockhaus.de oder gebührenfrei unter Tel.: 0800 8991000

In einem Viebrockhaus verbinden sich solides Handwerk und modernste Technik zu einem wohnlichen und zukunftsfähigen Zuhause. 1954 – vor 66 Jahren – von Maurermeister Gustav Viebrock in Harsefeld gegründet, ist aus dem Unternehmen unter der Führung seines Sohnes Andreas Viebrock seit 1984 einer der größten Massivhaushersteller Deutschlands geworden. Seit September 2018 leiten seine Söhne Dirk und Lars Viebrock das Unternehmen. Über 32.000 Einheiten im Ein- und Mehrfamilienhausbereich hat das Traditionsunternehmen bereits verwirklicht. Viebrockhaus baut seit 2018 im Standard KfW-Effizienzhäuser 40 Plus (Complete-Serie: KfW 40 Plus als Upgrade).

Firmenkontakt

Viebrockhaus

Holger Scherf

Hartemer Weg 13

29683 Bad Fallingbostel

05162 9758-0

info@viebrockhaus.de

http://www.viebrockhaus.de

Pressekontakt

Dirk Paulus Kommunikation

Dirk Paulus

Am Stahlhammer 55

66121 Saarbrücken

0681 83909236

dp@dirkpaulus.de

http://www.dirkpaulus.de

Bildquelle: Viebrockhaus