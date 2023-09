Erneute FOCUS-Auszeichnung für KOENEN Bauanwälte

Die spezialisierte Bauanwaltskanzlei KOENEN punktet mit modernen Arbeitsweisen gegen den antiquierten Kanzleiduktus.

Werteorientierte Anwaltstätigkeit

Seit Gründung der auf Baurecht spezialisierten Kanzlei im Jahre 2004 steht der Veränderungsprozess standardisierter anwaltlicher Denkweisen und Arbeitsmethoden im Vordergrund. Die Intention liegt darin, Abläufe effizienter zu gestalten und Ressourcen stärker auf die Ziele der Mandanten auszurichten. Die Festlegung der Werte unterstützte ein Werk aus der Softwareentwicklung: Prof. Dr. Koenen und sein wachsendes Team transferierten die Prinzipien aus dem „Agilen Manifest“ auf die juristische Welt und schufen so das RAgile Manifest, dessen Bedeutung zunimmt, je stärker die Kanzlei expandiert.

Neben den grundsätzlich im juristischen Umfeld geltenden Werten wie Qualität, Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verschwiegenheit setzen die Bauanwälte auf Vertrauen in der Mandanten- und Teambeziehung, ganzheitliche Agilität und die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“.

Von den Kolleg:innen geehrt

Dass diese Arbeitsweise Früchte trägt, zeigt sich nicht nur anhand der steigenden Mandantenanzahl und der Expansion auf mittlerweile vier Standorte in Hannover, Essen, Münster und Bielefeld. Auch Kollegen und Kolleginnen anderer Kanzleien geben Rückenwind. So erhielt Koenen Bauanwälte erneut die FOCUS-Auszeichnung „TOP-Rechtsanwalt“ & „TOP-Wirtschaftskanzlei“. Die Auszeichnung richtet sich nicht nur an Prof. Dr. Andreas Koenen selbst, der in der Kategorie Bau- und Architektenrecht als „TOP-Rechtsanwalt“ zum siebten Mal in Folge die Ehrung errang, sondern auch an die gesamte Kanzlei, welche zum fünften Mal in Folge als „TOP-Wirtschaftskanzlei“ im Bereich Baurecht ausgezeichnet wurde.

Die Liste der TOP-Anwälte und -Wirtschaftskanzleien basiert jedes Jahr auf einer sowohl digitalen als auch telefonischen Kolleg:innenbefragung unter circa 23.000 Fachanwält:innen. Eine ähnliche Methodik legen brand eins und Capital an den Tag: In dem brandeins-Ranking, das auf einer Umfrage von etwa 2.500 Jurist:innen aus Kanzleien und Unternehmen beruht, erzielten die Baurechtsexperten den Titel der „besten Wirtschaftskanzleien 2023“ und setzen damit die Ehren-Reihung der letzten Jahre fort. Die Capital kürte 2023 die fünf besten überregional tätigen Anwaltskanzleien, basierend auf dem Votum von 4.000 Jurist:innen. Zu den stolzen Preistragenden zählt auch Koenen Bauanwälte.

„Ich denke, ich spreche im Namen unseres gesamten Teams: Wir sind von der unsagbar positiven Bewertung unserer Kolleg:innen überwältigt“, betont Prof. Dr. Koenen freudig. „Umso mehr empfinden wir die Titel als große Ehrung und Bestärkung, diesen werteorientierten Arbeitsweg weiter zu gehen. Auf dass weitere Kanzleien nachziehen!“

Koenen Bauanwälte ist eine auf Bau- und Immobilienrecht spezialisierte Kanzlei, die im gesamten Bundesgebiet tätig ist. Das Leistungsspektrum der vielfach prämierten Kanzlei mit Standorten in Hannover, Essen, Münster und Bielefeld umfasst ausgehend vom klassischen Baurecht alle juristischen Angelegenheiten rund um den Bauprozess – von der baubegleitenden Rechtsberatung bis hin zur Prozessführung. In holistischer Arbeitsweise mit Fokus auf private und institutionelle Bauherren decken die juristischen Expert:innen-Teams alle Bereiche rund um Kosten, Termine und Qualität ab. Von einem im Kanzleigewerbe unüblichen teamorientierten Menschen- und Arbeitsbild ausgehend, gründete Prof. Dr. Koenen 2004 seine Kanzlei in Essen mit der Idee, die althergebrachten Methoden und Selbstverständnisse tradierter Kanzleien zu ändern. Dem kulturellen Wandel hin zu New Work folgend, setzte Koenen seine Vision 2021 in die Tat um, fokussierte die Teamarbeit in seinem Unternehmen und stockte seine Anzahl der Mitarbeitenden um fast das Doppelte auf aktuell 19 Rechtsanwält:innen und weitere juristische Fachkräfte auf. Mehr Details zur Kanzlei und aktuelle Informationen zu juristischen Themen über die eigene Publikation Legal Report unter https://www.bauanwaelte.de/

Firmenkontakt

KOENEN BAUANWÄLTE

Charlotte Peitsmeier

Picassoplatz 3

48143 Münster

0251 703 89 89 0



http://www.bauanwaelte.de/

Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Tanja Muhme

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

040 41309615



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: Koenen Bauanwälte