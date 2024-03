estos GmbH besetzt Führungsebene im Vertrieb neu

Florian Kiermeier ist der neue Vice President Sales beim Starnberger Softwarehersteller

Starnberg, 13. März 2024

Die estos GmbH, ein führender Anbieter von Unified Communications und Collaboration-Lösungen im DACH-Raum, hat einen neuen Vice President Sales: Florian Kiermeier. Er löst Oliver Heim, der die Stelle interimsmäßig besetzt hatte, ab. „Ich freue mich sehr, meine Expertise und Energie für die estos einzubringen“, erzählt Florian Kiermeier. „Zum einen haben mich die tollen Softwareprodukte überzeugt, zum anderen das super Team! Mit so guten Voraussetzungen können die kommenden Jahre nur erfolgreich werden.“ Florian Kiermeier ist seit Mitte Februar bei estos beschäftigt. „Gehe auf jeden Kunden mit dem Gedanken zu, ihm zu helfen, ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen! Und nicht mit dem Gedanken, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen!“, das ist das Motto des Vertrieblers. Florian Kiermeier blickt auf langjährige Berufserfahrung im Bereich Sales zurück.

„Wir sind aktuell dabei, unseren Vertrieb umzubauen. Unser Ziel ist es, unsere Vertriebspartner künftig noch besser zu unterstützen, um gemeinsam kontinuierlich noch erfolgreicher zu werden. Mit unserem neuen Vertriebsleiter sind wir diesem Ziel wieder ein gutes Stück nähergekommen“, freut sich Dr. Alexander Seyferth, Geschäftsführer der estos GmbH. „Wir haben bereits einige neue Kolleginnen und Kollegen im Sales Team. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Willkommen, natürlich auch für Florian. Gemeinsam können wir Großes erreichen!“

Weitere Maßnahmen, um zusammen mit den Distributoren und Resellern noch stärker am Markt zu werden, sind in Planung, so der Softwarehersteller: Zusätzlich zu den Investitionen in den Vertrieb sollen Service und Entwicklung ebenfalls ausgebaut und das Partnermodell vereinfacht werden. Außerdem stehen zu den stetigen Verbesserungen der bestehenden Produkte ebenso neue, zukunftsorientierte Lösungen auf der Agenda. „Unser Fokus für die nächsten Jahre liegt auf einer UCaaS-Produktlinie“, führt der Geschäftsführer aus. „Wir gehen mit großen Schritten Richtung Zukunft – und fühlen uns hier bestens aufgestellt für die kommenden spannenden Jahre“, so sein Resümee.

estos enables easy collaboration

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

