FairToner.de für attraktive Preise ausgezeichnet

Wer heute Waren oder Dienstleistungen kaufen möchte, der sollte auf ein hervorragendes

Preis-Leistungs-Verhältnis achten. Auf der einen Seite müssen die teuersten Produkte nicht

die besten sein, aber auch billige Noname-Ware kann in vielen Fällen nicht überzeugen. Hier

kommt es auf ein gutes Mischungsverhältnis an. Das Marktforschungsinstitut ServiceValue

hat in Kooperation mit der Tageszeitung BILD eine unabhängige Kundenbefragung

vorgenommen. Darin soll geklärt werden, welche Unternehmen Kunden und Kundinnen mit

einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis ansprechen. Die Studie nennt sich

„Deutschlands Preis-Könige“.

1.910 Unternehmen wurden unter die Lupe genommen

Das Institut ServiceValue hat 1.910 Unternehmen aus 126 Branchen untersucht. Schon zum

dritten Mal wurde eine solch umfangreiche Kundenbefragung durchgeführt. Dabei sollten die

Befragten angeben, ob sie für die angebotenen Waren und Dienstleistungen attraktive Preise

erhalten haben. In diese Untersuchung wurden auch die Faktoren Preistransparenz und

Preisstabilität mit einbezogen. Die eigentliche Bewertung erfolgte mithilfe einer fünfstufigen

Antwortskala. Anzumerken ist, dass die Auszeichnung „Top Preis-Leistung“ nur diejenigen

Unternehmen erhalten haben, welche in ihrer Branche besser abgeschnitten haben als der

Gesamtmittelwert.

FairToner schneidet überdurchschnittlich gut ab

Ausgehend der letzten Studie „Deutschlands Preis-Könige 2023“ in Zusammenarbeit mit der

Zeitung BILD hat es der Anbieter FairToner.de in der Branche „Drucker & Zubehör“

geschafft, aus Kundensicht ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis zu erzielen. Wer möchte,

kann die Ergebnisse der Studie online unter „www.bild-online.de“ nachlesen. Der

Befragungszeitraum belief sich zwischen Juli und August 2023.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: # 296567495 © piyaphunjun – stock.adobe.com