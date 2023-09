FairToner erreicht Höchste Kundenzufriedenheit

Wer heute in einem Online-Shop etwas bestellt, der möchte nicht nur einen attraktiven Preis

erzielen, sondern auch eine Art von Einkaufserlebnis genießen. Nach wie vor tummeln sich

auf dem Markt schwarze Schafe, die später für viel Verdruss und Ärger sorgen. Aus diesem

Grund spielt bei einer Bewertung von Online-Shops die Kundenzufriedenheit eine wichtige

Rolle. Das Marktforschungsinstitut ServiceValue hat gemeinsam mit Deutschland Test eine

breitangelegte Kundenbefragung durchgeführt. Hierbei geht es um die Zufriedenheit der

Kunden von Unternehmen aus 104 verschiedenen Branchen.

Kunden haben Urteil zu Produkten und Services

abgegeben

ServiceValue hat in Kooperation mit Deutschland Test rund 1.600 Unternehmen aus 104

Branchen näher untersucht. Dabei wurden mehr als 320.000 Kundenurteile analysiert. Eine

hohe Kundenzufriedenheit ist für Unternehmen sehr wichtig, da hiermit weitere Schritte in

Richtung Qualitätsmanagement und Kundenbindung unternommen werden können. Je nach

Branche und Unternehmen konnten die Kunden Urteile abgeben

Aus den Kundenmeinungen wurde danach der Kundenzufriedenheitsindex ermittelt. Dieser

führt anschließend zu einem Ranking der Unternehmen nach Branche sortiert. Falls der

Zufriedenheits-Index eines Unternehmens niedriger als der Gesamtmittelwert der Branche

ausfällt, kann dem jeweiligen Unternehmen eine hohe Kundenzufriedenheit zugesprochen

werden. Wenn der Index dagegen noch niedriger als der Mittelwert der

überdurchschnittlichen Gruppe ausfällt, ist sogar von einer höchsten Kundenzufriedenheit

auszugehen.

FairToner hat höchste Kundenzufriedenheit erreicht

In der Branche „Drucker & Zubehör“ geht es vornehmlich um Bestellungen zu

Verbrauchsmaterialien, wie Toner, Tintenpatronen und weiteres Druckerzubehör. Hier sind

die bekanntesten Onlineshops vertreten. Erfreulich ist, dass in dieser Branche FairToner.de

für das Jahr 2023 die „Höchste Kundenzufriedenheit“ mit einem Index von 2,55 erreicht hat.

Über dieses Ergebnis freuen wir uns und zeigen, dass wir den Nerv unserer Kunden besonders

gut getroffen haben. Die Ergebnisse kann man übrigens in der FOCUS-Ausgabe 37/23 sowie

auf der Seite von ServiceValue nachlesen.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: # 211770135 © A Stockphoto – stock.adobe.com