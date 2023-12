Feuer-Erde-Wasser-Luft – klingt astronomisch, ist es auch – denn das irdische Pendant ist dabei, zu implodieren …

……….Feuer……….

Luft……………Erde

……..Wasser………

Feuer – Wasser – Erde – Luft … Dies ist ein Kinderspiel, wo die Kinder, je nach Begriff, verschiedene Handlungen ausführen. Jeweils Letzte/r scheidet aus.

Zufälligerweise passen die von uns definierten Ur-Bestandteile des sichtbaren Universums zu diesem 4 Wörtern – wenn wir den 4 Worten eine Dynamik zuordnen :

Feuer (Raketen-Antrieb) -> Dynamische Energie -> All-Antriebskraft -> Dunkle Energie

Erde/Galaxie (Rotation) -> Materie -> All-Bremsung -> Dunkle Materie

Wasser (Wasser-Strudel) -> „energetische“ Zeit -> All-Absorbierung -> Schwarzes Loch

Luft (Wirbel-Sturm) -> „energetischer“ Raum -> All-Freiraum -> VOIDs

(Die Formeln und (Kreuz-& Quer-)Korrelationen hierzu, werden in unserem Vortrag „Das Universum auf einem Spickzettel“ dargestellt – und auch die Darstellung zentraler Aspekte zur Nutzung im (Unternehmens-)-Alltag … .)

Beim Ausscheiden des Kinderspiels als auch bei den Korrelationen und Wandlungen im Zeitablauf der universellen Relativitäts-Aspekte geht die Gesamt-„Energie“ nicht verloren – und alles und jeder kann jederzeit wieder „an Bord“ kommen.

Im Gegensatz zum „Kinderspiel“ und dem „All“ ist jedoch der Mensch dabei, die Grund-Bereiche vom „Lebens-Spiel“ (Feuer-Wasser-Erde-Luft) zu zerstören:

Feuer: Wir verbrennen jegliche fossile Energie im Rahmen eines Konsum-Rausches der 3 Erden benötigt, wenn alle wie die Amerikaner leben würden.

Erde: Wir zerstören die Erde mit Bergbau, Moor-Trocknung, Atom-Endlagern, Düngemitteln statt Humus/Komposter, Monokulturen, Urwald-Abholzung, …

Wasser: Wir verdrecken Ozeane mit Plastik/Öl…, zerschmelzen die (Ant-)Aktis, überschwemmen die Erde (+60 m Niveau-Potential), stoppen Strömungen …

Luft: Wir kontaminieren die Luft mit Auto-/Zug-/Flug-/Schiff-/Raketen-…Abgasen, wir erwärmen das Klima, wir fördern Un-Wetter/Überschwemmungen, sonstige Naturkatastrophen…

Und die meisten von uns, WIR, wir beobachten das „Theater“, was sich „da draußen“ abspielt … distanziert, neutral, kritisierend, „da müßte man doch“-denkend, … aber tun, tun sollen andere etwas … für so was bezahle ich ja schließlich Steuern …

Nachvollziehbar – aber nutzlos …

… denn die, die was tun sollten, sind zu machtlos, zu unfähig, zu bestechlich, zu gebunden, zu egoistisch, zu faul, zu arm, …. Es tut sich nichts. Seit Jahrzehnten. Nur Show-Projekte. Die Realität zerbricht.

Und bei Rettungsaktionen konzentriert man sich auf politisch sichtbare, Status-Quo-bewahrende Maßnahmen. Für „politische Profilierungen“ gibt es viele Rechtfertigungen ( „too big to fail“ oder „nationaler Notstand“) und noch viel mehr Rettungs-Aktionen, wie: steuerliche Förderungen, Subventionen, Bad-Banks, Null-Zins-Politik, verschwenderische Geldpolitik, öffentliche Bürgschaften, Sonder-Vermögen… . Dass mit dem neuen Verfassungsgericht-Urteil nun nicht mehr alles möglich ist, tröstet nur ein wenig. Traurig ist, dass nun insbesondere die Umwelt-Aspekte (Feuer, Erde, Wasser, Luft) wieder leiden werden.

Leider!

Es geht um´s Geld. Besser gesagt: um´s „kein Geld“. Obwohl insbesondere im letzten Jahrzeht sehr viel Geld „geschaffen“ wurde, sind 90 % der Privatmenschen, Firmen und Staaten nicht(!) wohlhabender oder handlungsfähiger geworden, sondern eher ärmer und eingeschränkter. Und die wohlhabenderen 10 % spekulieren lieber kurzfristig, als in langfristige Umwelt-Projekte zu investieren, die kaum „Ertrag“ bringen. Die Wohlhabenderen können sich auch noch sehr lange in der Zukunft weiterhin alles kaufen, was zum Überleben in schlechterem Umfeld notwendig werden wird.

Aber: Nur die Wohlhabenden höher zu besteuern löst nicht das Problem. Die Umweltzerstörung erfolgt primär durch die Masse aller ärmeren Menschen, die kein Geld haben, um sich nachhaltig zu verhalten – oder gar wegen Geldnot gezwungen sind, als Tagelöhner den Urwald abzuholzen.

Und: Auch die Wohlhabenden können sich den „Verpflichtungen“ des Kapitals nicht entziehen. Auch sie sind im Teufelskreis des Kapitals gefesselt. Nur sie mit höheren Steuern zu „bestrafen“, wäre falsch.

Die Lösung?

GlobalOnomie! Astronomie für Ökonomie!

Das Kapital ist nur ein Denkmodell. Ein für sich genommen sehr erfolgreiches Denkmodell. Aber es wirkt für den Rest zerstörerisch. Warum also nicht ein neues Denk-Modell etablieren?! On top. Ohne Klassen-Kampf und Umverteilung. Nur Relativierung ….

Wir brauchen einen neuen Ur-Knall, der uns alle wohlhabender macht, damit sich jeder Nachhaltigkeit leisten kann. Dieser Ur-Knall könnte durch die Einführung unseres LAZEB-Modells (Lebens-Arbeits-Zeit-Einheiten-Bonus) in Gang gesetzt werden. Das LAZEB-Konzept basiert auf dem Universumsaspekt, dass Sterne bei ihrer Entstehung die gesamte Energie für ihre gesamte Existenz bekommen – und diese wieder abgeben, wenn sie im Rahmen einer Super-Nova implodieren. Es kommt daher hier nicht zu einer Energie-Inflation. Und der – auch durch die Sterne – zusätzlich gewonnene „energetische“ (Frei-) Raum (Wohlstand) bleibt erhalten – bzw. entsteht immer wieder neu, ohne die Basis-Energie zu verlieren, welche immer wieder die 4 Grundelemente des o.g. Modells erstellen … Ein Perpetuum-Mobile!

LAZEB kann auch erst nur zentral, von den Regierungen genutzt werden – und erst später, je nach Fortschritt der jeweiligen Gesellschaften, entsprechend sukzessive eingeführt werden – auf die Menschen übertragen werden. LAZEB sollte erst generalistisch eingeführt werden, wenn die Menschheit nicht mehr primär den Konsum, das „HABEN“ anstrebt, sondern dass – von 99% aller Philosophen propagierte und glücklicher machende – „SEIN“ (s.a. Erich Fromm, Buch: Haben oder Sein ) vorherrscht – und was auch vom Weltall vorrangig angestrebt wird (Frei-Raum statt Schwarze Löcher). Durch die Umdrehung der Maslow-Bedürfnis-Pyramide dank LAZEB ist das SEIN-Verhalten auch sehr realistisch implementierbar. Wenn die meisten Menschen nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, oder nicht mit Haben-Errungenschaften prahlen „können“ (weil jeder gleiches kaufen könnte) sondern transzendent (nicht religiös gemeint) sein können und wollen, dann können wir die Welt retten.

Astronomie und GlobalOnomie sei Dank.

Unsere Welt IST in einem (INTER-)NATIONALEN NOTSTAND !

Und die Basis des LAZEBs (Stern-Energie für das ganze Leben – steht bereits bei dessen Entstehung zur Verfügung) ist unendlich stringenter fundiert, als die bisherigen „Intrumente“ zur „Rettung der Nation“ (von Bad-Banks bis zu Sonder-Vermögen): denn die Astronomie, unser Universum, besteht seit über 13,8 Mrd. Jahren – und wächst besser und schneller, als die Wirtschaft des sogenannten „Homo-Sapiens“!

„Kapital“ ist auch nur ein Denkmodell des „Homo-Sapiens“. Hiervon hat es schon viele gegeben (Monarchie, Kirche, Kasten, Diktaturen, Kaiser, Klassiker, Monetaristen, Keynesianer, Kapitalisten, Kommunisten, „Soziale“-Marktwirtschaft, Goldstandard, Spekulations-Standard, … ). Ein neues Denk-Modell, was astronomisch fundiert ist, ist relevanter als alle bisherigen Modelle! Und deshalb muss es auch verfassungsrechtlich überall, weltweit, implementierbar sein. LAZEB ist partei- und länder-übergreifend, neutral – und basiert auf dem Menschen, der Anzahl der Menschen in jedem Land. Entwicklungsländer müssen nicht erst investieren, um ein Nettosozialprodukt zu erzielen, auf dessen Basis sie dann geldpolitische Maßnahmen zur (auch) Umweltsanierung ergreifen zu können. Mit LAZEB ist das Umwelt-Geld sofort da. Und wir brauchen es jetzt! Nur so können wir noch unsere Welt retten!

Das LAZEB-Modell kann (bei konsequenter Anwendung) NIE zu einem Teufels-Kreis-Modell werden, wie es das KAPITAL-Modell geworden ist. LAZEB kann auch aktuell – PARALLEL ! zu allen vorhandenen Dissenzen – eingeführt werden: „nur“ für die Rettunge der Umwelt !.

In world-wide-wealth entwickeln wir Lösungen für eine bessere Welt. Hierzu erfinden wir neue Wege und Formeln. Die Erfindungen der Formeln für die ZEIT, den RAUM und der DYNAMISCHEN RELATIVITÄT waren Durchbrüche, nicht nur für die Astronomie, sondern, bei deren Nutzung, nun auch im Rahmen von GlobalOnomie für u.v.a. Wirtschaft & Währung, Wissen & Weisheit, Frieden & Freiheit, Wohlstand & Gesundheit, Gemeinwohl & Nachhaltigkeit und Klima & Umwelt – weltweit- und damit auch für die 17 UN-SDGs, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und unsere Ergebnisse können alle derzeitigen Krisen relativieren, mildern und lösen.

