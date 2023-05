Forbes: DHR Global ist einer der besten Recruiter 2023

Erfolgreiches Rekrutieren von Führungskräften durch Reichweite, Ressourcen und Beziehungen

Chicago (22. Mai, 2023) – Das führende Personalberatungsunternehmen DHR Global ist erneut in die Forbes-Liste 2023 der besten Unternehmen für die Rekrutierung von Führungskräften in Amerika aufgenommen worden. „Ich bin begeistert, dass wir das vierte Jahr in Folge als eine der besten Personalberatungsfirmen Amerikas anerkannt wurden“, betont Geoff Hoffmann, CEO von DHR Global. „Diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass sich die harte Arbeit, das Engagement und der Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters in unserem Unternehmen lohnen.“

Das Ranking „Forbes‘ America’s Best Recruiting Firms“ wird durch eine unabhängige Umfrage in Zusammenarbeit mit Statista Inc., dem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings, erstellt. Im Rahmen der Umfrage holte Forbes das Feedback von 5.200 externen Personalberatern, HR- oder Personalleitern ein und gab ihnen die Möglichkeit, Recruiting- und Personaldienstleister zu empfehlen und zu bewerten. „Unsere Reichweite, unsere Ressourcen und unsere Beziehungen stellen sicher, dass Kunden die richtigen Talente auf Führungs- und Vorstandsebene finden. Dadurch erreichen sie ihre Ziele und verstehen den Markt besser“, so Hoffmann. „Ich bin unglaublich stolz auf unsere Leistungen und auf die Anerkennung, die diese Auszeichnung mit sich bringt. Sie erinnert uns alle daran, dass wir nie aufhören dürfen, danach zu streben, unsere eigenen Erwartungen kontinuierlich zu übertreffen.“

DHR zählt zu den am schnellsten wachsenden Personalberatern

In den vergangenen 16 Monaten hat DHR sein Geschäft auf vier neue Märkte in Nordamerika ausgeweitet: Las Vegas, Montreal, San Pedro Garza Garcia/Monterrey und Saskatoon. Zusätzlich hat die Personalberatung vier Boutique-Talentberatungen erworben und damit ihre Präsenz in Calgary, Philadelphia, Toronto und Washington, D.C. erweitert. Darüber hinaus hat das Unternehmen die 22. Praxisgruppe, Corporate Affairs and Communications, ins Leben gerufen.

DHR Global wurde für seine Unternehmenskultur und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter mit dem Inc. Best Workplaces Award (2022) und Aetna Workplace Well-Being Award (2022) ausgezeichnet und gehört laut Hunt Scanlon Media zu den zehn größten und am schnellsten wachsenden Personalberatungsunternehmen in Nordamerika.

Mehr Informationen zu DHR Global finden Sie hier https://www.dhrglobal.com/. https://www.dhrglobal.com/

Über DHR GLOBAL

DHR ist ein führender Anbieter für die Suche nach Führungskräften, angehenden Führungskräften und deren Beratung in mehr als 50 Märkten in 22 Ländern. DHR Global ist in Privatbesitz. Mit Hilfe fundierter Kenntnisse in mehr als 20 Branchen und Funktionsbereichen bringt DHR Kunden mit den erfahrensten und ideenreichsten Beratern für deren spezielle Anforderungen zusammen. Seit mehr als 30 Jahren vermittelt DHR erfolgreich Talente. Dies gelingt mit einer herausragenden Vernetzung, einem hohen Maß an Verantwortung, Aufmerksamkeit und dem Willen sicherzustellen, dass stets die besten Talente für unsere Kunden verfügbar sind.

