Gemeinsame Gewährleistung bringt Sicherheit im GaLaBau

Gutjahr- und tubag-Produkte

Bickenbach/Bergstraße, 22. September 2021. Befahrbare Flächen, begehbare Beläge, Außentreppen: Ab sofort sind Garten- und Landschaftsbauer hier auf der sicheren Seite. Der Entwässerungsspezialist Gutjahr und der Baustoffhersteller Sievert haben neue umfangreiche Gewährleistungspartnerschaften für Komplettaufbauten vereinbart, die aus Gutjahr-Flächendrainagen und tubag-Mörtelprodukten bestehen. Damit setzen die Unternehmen neue Maßstäbe für die Branche.

Die Gewährleistungspartnerschaften zwischen den beiden Unternehmen beziehen sich auf vier konkrete Aufbauten. Gutjahr liefert dabei die Flächendrainagen, die Drainage- und Pflasterfugenmörtel sind von tubag. “Die Basis für diese Gewährleistungspartnerschaften ist die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen Gutjahr und Sievert und die vielen erfolgreichen Projekte, die wir in den letzten Jahren gemeinsam betreut haben”, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann.

Doch die Gewährleistungspartnerschaften gehen weit über die “normale” Zusammenarbeit hinaus. Beide Unternehmen verpflichten sich, dass sie volle fünf Jahre für Mängel am Systemaufbau geradestehen – gemeinsam. Das schließt auch die Frost- und Witterungsbeständigkeit der Materialien ein. “Normalerweise haften Hersteller ja nur für die eignen Produkte. Hier stehen wir aber gemeinsam für den Komplettaufbau ein – auch dank aufeinander abgestimmter Materialien”, erläutert Ralph Johann. “Zudem haben wir die Materialien im Vorfeld gemeinsamen Prüfungen unterzogen. Das bedeutet für alle Beteiligten ein hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit, zumal es keine vergleichbaren Vereinbarungen für diesen Bereich gibt.”

Schutz für befahrbare Flächen

Einer der Aufbauten bezieht sich auf hochbelastete, befahrbare Beläge auf gebundenen Untergründen. Dafür kommt die hochbelastbare Flächendrainage AquaDrain HB in Kombination mit tubag TPM-D Drainmörtel, Systemhaftbrücke und Pflasterfugenmörtel zum Einsatz – und er ist für Belastungen nach ZTV Wegebau N3 oder RSTO12, BK 0,3 geeignet. “Das bedeutet, dass die Flächen von Autos bis 3,5 Tonnen und gelegentlich von LKWs bis 20 Tonnen befahren werden können – also auch im öffentlichen Bereich”, erläutert Pier Petzinger, Leiter Anwendungstechnik bei Gutjahr. “Die Flächendrainage sorgt dabei für eine schnelle und sichere Entwässerung und verhindert Schäden am Belag.”

Dasselbe gilt für Aufbauten mit der kapillarbrechenden Flächendrainage AquaDrain HU-EK und tubag TDM Trass-Drainagemörtel. Dieses System ist für geringere Belastungen bis Nutzungsklasse N2 der ZTV Wegebau ausgelegt, also etwa PKW-Stellplätze oder Garagenzufahren.

Ebenfalls neu ist die Gewährleistungspartnerschaft rund um Außentreppen. Von Gutjahr können Verarbeiter die spezielle Stufendrainage AquaDrain SD einsetzen. “Das Besondere an diesem System sind die vorgeformten Winkelelemente. Sie lassen sich direkt auf den Treppen verarbeiten und müssen nicht extra zugeschnitten werden. Das spart Zeit und verhindert Verarbeitungsfehler, die den einwandfreien Wasserabfluss behindern”, so Johann. Bereits seit sechs Jahren gilt diese Art der Gewährleistung für begehbare Außenbeläge auf der Gutjahr-Spezialdrainage AquaDrain EK und tubag-Produkten.

Unterlagen anfordern

Die Unterlagen für die Gewährleistungspartnerschaft können bei einem der beiden Hersteller angefordert werden. Zudem sind sie in der Mediathek auf der Gutjahr-Website zu finden. “Sie müssen sowohl uns als auch Sievert vor Objektbeginn vorliegen, dann haften wir gemeinsam für den Aufbau”, sagt Pier Petzinger.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.