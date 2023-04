Größtes (.de) Cannabis-Domain-Portfolio zu verkaufen

Beeindruckende Sammlung von thematisch relevanten Domains für aufstrebende Unternehmen und Start-ups im Cannabis-, Hanf- und CBD-Markt

Wir stellen Ihnen heute eine einzigartige Gelegenheit vor: die Auflösung des größten deutschen (.de) Domain-Portfolios zum Thema Cannabis, Hanf und CBD.

Das Angebot einer beeindruckenden Domainsammlung

Der Besitzer der Sammlung hat sich aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, sich aus dem Online-Business zurückzuziehen und seine beeindruckende Domainsammlung zum Verkauf anzubieten.

Über die Sammlung: Eine breite Palette von Themen

In den letzten sechs bis sieben Jahren hat der Besitzer diese Sammlung aufgebaut, die nun eine breite Palette von CBD-, Hanf- und Cannabis-Themen abdeckt. Unternehmen und Start-ups im aufstrebenden Markt könnten von diesen Domains profitieren. Die meisten dieser Domains wurden bisher als Weiterleitungen auf bestehende Projekte genutzt und sind jetzt zu Festpreisen erhältlich.

Der Verkaufsprozess: Einfach und sicher über elitedomains

Der Verkauf der Domains wird treuhänderisch über die Plattform elitedomains abgewickelt, die den Kauf und Verkauf von Domains einfach und sicher gestaltet. Die Domains, die bei elitedomains zum Verkauf angeboten werden umfassen die Themen Cannabis, Hanf, CBD, Blüten, Cannabis-Shops, Hanfshops, Growing / Grow-Equipment und viele mehr.

Zugriff auf die vollständige Liste und Kaufmöglichkeiten

Eine vollständige Liste der angebotenen Domains finden Sie unter http://www.cannabis-domains.de. Um auf die Verkaufsseite zu gelangen, geben Sie einfach den gewünschten Domainnamen in Ihren Browser ein oder klicken Sie auf den „Kaufen“-Button. Dort erhalten Sie weitere Informationen zum Kaufprozess und haben die Möglichkeit die Domain zu erwerben. Es gilt das Prinzip „First come, first serve“.

Weitere Informationen und Kontakt

Weitere Informationen zur Sammlungsauflösung und zu dem Domainservice für Hanf-, Cannabis- und CBD-Domains (.de) finden Sie unter https://www.metaller.de/domains. Bei Fragen oder Interesse steht Ihnen der Besitzer der Sammlung jederzeit gerne zur Verfügung.

Fazit: Eine einmalige Gelegenheit für Ihre Online-Präsenz

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und erweitern Sie Ihre Online-Präsenz im wachsenden Markt für Cannabis, Hanf und CBD. Die angebotenen Domains decken eine Vielzahl von Themen ab und sind somit perfekt geeignet, um Ihre bestehenden Projekte zu erweitern oder neue Geschäftsideen im aufstrebenden Markt zu verwirklichen. Sichern Sie sich noch heute Ihre Wunschdomain und profitieren Sie von dieser einzigartigen Gelegenheit, das größte deutsche Cannabis-, Hanf- und CBD-Domain-Portfolio zu erschchließen.

Die Sammlung bietet eine breite Palette von thematisch relevanten Domains, die den wachsenden Bedarf an hochwertigen Online-Präsenzen im Cannabis-, Hanf- und CBD-Markt bedient. Durch die Auflösung dieses beeindruckenden Portfolios ergeben sich hervorragende Chancen für etablierte Unternehmen und Start-ups, ihre Online-Präsenz zu stärken und ihre Marktposition weiter auszubauen. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit und sichern Sie sich noch heute Ihre Wunschdomain!

Micha, ein leidenschaftlicher Heavy Metal Fan und Hanf-Enthusiast aus dem Frankenwald, hat in den letzten Jahren seine Expertise im Bereich Hanf, insbesondere dem nicht-psychoaktiven Cannabinoid CBD, aufgebaut. Seit 2001 ist er als selbstständiger Internetdienstleister tätig und hat sich auf den Erwerb und die Rettung von Hanf-, Cannabis- und CBD-Domains spezialisiert. Nach jahrelangem Sammeln und stetiger Erweiterung seiner Domain-Sammlung hat Micha sich nun dazu entschlossen, seine beeindruckende Kollektion von Hanf-, CBD- und Cannabis-Domains zum Verkauf anzubieten. Micha verdankt seine persönliche Leidenschaft für Hanf der positiven Wirkung von CBD unter anderem auf seinen Schlaf und Gelenke und möchte diese Erfahrung mit anderen teilen.

Kontakt

Internetdienstleistungen

Michael Faerber

In de Peunth 14

95119 Naila

092822210103



https://www.metaller.de

