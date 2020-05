Happy Birthday, Doc & Marty! Mit PLAYMOBIL gehts Zurück in die Zukunft

(Mynewsdesk) Great Scott! Eine der beliebtesten Trilogien der Filmgeschichte hat Geburtstag: Kaum zu glauben, doch es ist wirklich schon 35 Jahre her, dass Robert Zemeckis‘ legendärer Kult-Streifen Zurück in die Zukunft Kino-Premiere feierte und den Grundstein für das zeitlose Franchise legte. Pünktlich zum Jubiläum bringt PLAYMOBIL eingefleischte Fans mit exklusiven Spielsets Zurück in die Zukunft!

Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen

Wir befinden uns im Jahr 1985 – aber nicht lange! Marty McFly lebt ein ganz normales Teenager-Leben in Hill Valley, zumindest bis ihn die neueste Erfindung des exzentrischen Wissenschaftlers „Doc“ Brown in ein einzigartiges Abenteuer entführt. Docs Zeitmaschine – ein durch Plutonium angetriebener DeLorean – katapultiert Marty kurzerhand ins Jahr 1955, wo er versehentlich verhindert, dass sich seine Eltern verlieben. Mit fatalen Folgen, denn nicht nur Marty und seine Geschwister schweben durch die Veränderung der Vergangenheit in Gefahr, sondern die gesamte Zukunft! So bleibt Marty keine Wahl: er muss die Geschichte weiter verändern, um wieder Zurück in die Zukunft zu gelangen.

Zurück in die Zukunft mit PLAYMOBIL

35 Jahre, zwei Kinofortsetzungen, eine Animationsserie und zahlreiche Video- sowie Mobile Games später sind Doc und Marty zu echten Ikonen geworden. Zum Geburtstag des Kinohits bringt PLAYMOBIL als Master Toy Partner Fans der Kult-Trilogie mit exklusiven Retro-Sets Zurück in die Zukunft. Mit dabei: die legendäre Zeitmaschine, ein von Doc umgebauter DeLorean. Der DeLorean kommt inklusive Flux-Kompensator, Zeitreise-Anzeige, Flügeltüren und dem unverwechselbaren „Outatime“-Nummernschild aus dem Blockbuster. Werden die Räder um 90 Grad gedreht, kann die Reise durch die Zeit starten! Die Passagiere Marty und Doc tragen ihre Original-Outfits aus dem Film und auch Testpilot Einstein ist mit von der Partie. Zusätzlich erscheint ein DuoPack mit Marty McFly und Doc Brown in ihren Outfits aus dem Jahr 1955, das an Martys epische Performance beim Hill Valley High School-Ball erinnert.

Zurück in die Zukunft ist nicht nur einer der beliebtesten Sci-Fi-Streifen aller Zeiten, sondern ein unerreichtes Filmabenteuer, angetrieben von innovativen Special Effects, einem unvergesslichen Soundtrack, zwei unkonventionellen Helden mit Humor, und non-stop Action. Die PLAYMOBIL-Sets zum Retro-Klassiker bestechen mit unvergleichlicher Detailtreue und durchdachten Funktionen, die Erinnerungen wecken und den Filmklassiker wieder aufleben lassen. Also einsteigen, Flux-Kompensator einschalten, auf 140 km/h beschleunigen und los geht’s Zurück in die Zukunft!

————————————————————————————

Zurück in die Zukunft mit PLAYMOBIL auf einen Blick:

DeLorean-Zeitmaschine (L25 x T12 x H9 cm, ohne Abnehmer) mit Flux-Kompensator, Zeitreise-Anzeige, Flügeltüren und Original-Nummernschild aus dem Film | aufwändige LED-Beleuchtung und einklappbare Räder | mit Marty McFly und Dr. Emmet Brown in ihren Original-Outfits aus 1985 sowie Doc’s Hund Einstein | Figurenset mit Marty und Doc Brown aus dem Jahr 1955 | jede Menge detailverliebtes Kult-Zubehör: Plutonium-Koffer, Martys Original-Skateboard, Camcorder usw. | empfohlen ab 6 Jahren | Erscheinungstermin: 15. Mai 2020

70317 Back to the Future DeLorean

70459 Back to the Future Marty McFly und Dr. Emmett Brown

————————————————————————————

Sehr geehrte Redaktionen,

sind Sie an zusätzlichem Bildmaterial, einer Gewinnspielkooperation oder Rezensionsexemplaren für Ihre Berichterstattung interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an pr@playmobil.de und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im PLAYMOBIL Deutschland

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2019 einen Gesamtumsatz von 742 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.600 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.

Firmenkontakt

PLAYMOBIL Deutschland

Antonia Felbermair

Brandstätterstr. 2 – 10

90513 Zirndorf

0911/9666-1436

pr@playmobil.de

http://www.themenportal.de/vermischtes/happy-birthday-doc-marty-mit-playmobil-geht-s-zurueck-in-die-zukunft-74198

Pressekontakt

PLAYMOBIL Deutschland

Antonia Felbermair

Brandstätterstr. 2 – 10

90513 Zirndorf

0911/9666-1436

pr@playmobil.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.