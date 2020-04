Hellman & Friedman schließt Akquisition von Checkmarx ab

Hellman & Friedman schließt mit TPG die Akquisition von Checkmarx ab und stellt die Weichen für das weitere Wachstum und den Ausbau der Marktstellung im Software-Security-Markt

München, 20. April 2020 – Checkmarx, einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für DevOps, gibt bekannt, dass Hellman & Friedman (“H&F”) die Akquisition von Checkmarx von Insight Partners mit einer Bargeldtransaktion in Höhe von 1,15 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hat. TPG hat sich H&F als Partner angeschlossen und wird ebenso wie Insight Partners als Minoritätsinhaber am Unternehmen beteiligt sein. TPG hat bereits in eine Vielzahl schnell wachsender Cybersecurity-Unternehmen investiert und wird Checkmarx mit diesem Knowhow beim weiteren Wachstum unterstützen.

Bei dem Deal handelt es sich um die bislang größte Akquisition eines App-Security-Anbieters.

Checkmarx verankert exzellente Security nahtlos im Entwicklungsprozess und ermöglicht es Unternehmen so, sichere Software schneller bereitzustellen. Die Checkmarx Software Security Platform identifiziert und behebt Schwachstellen in Software im laufenden Entwicklungsprozess und schafft so die Voraussetzungen für automatisierte, nahtlos in die DevOps-Prozesse eingebundene Security-Scans. Die jetzt abgeschlossene Transaktion erlaubt es Checkmarx, das eigene Business weiter zu skalieren und innovative Produkte und attraktive Services für die weltweite Kundenbasis bereitzustellen.

“Security muss für uns alle heute mehr denn je höchste Priorität haben. Unser erklärtes Ziel ist es, Unternehmen bei der skalierbaren Bereitstellung sicherer Software zu unterstützen”, erklärt Emmanuel Benzaquen, CEO von Checkmarx. “Dass sich mit H&F, TPG und Insight Partners drei weltweit führende Private-Equity-Unternehmen für die Partnerschaft mit uns entschieden haben, ist der beste Beleg dafür, dass unsere Vision, Technologie und Umsetzungskompetenz überzeugen – und alle zielen darauf ab, Software und Security zu einer untrennbaren Einheit zu verbinden. Das Team von Checkmarx freut sich darauf, jetzt in die nächste Wachstumsphase einzutreten und unsere starke Stellung im Software-Security-Markt weiter auszubauen.”

Checkmarx wurde 2006 gegründet und wird von Benzaquen gemeinsam mit Gründer und CTO Maty Siman geleitet. Das Unternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter und ist für mehr als 1.400 Kunden in 70 Ländern tätig.

About Hellman & Friedman LLC

Hellman & Friedman is a preeminent global private equity firm with a distinctive investment approach focused on large-scale equity investments in high-quality growth businesses. H&F seeks to partner with world-class management teams where its deep sector expertise, long-term orientation, and collaborative partnership approach enable companies to flourish. H&F targets outstanding businesses in select sectors including software & technology, financial services, healthcare, retail & consumer, and other business services. Since its founding in 1984, H&F has raised over $50 billion of committed capital, invested in over 90 companies, and is currently investing its ninth fund, with $16.5 billion of committed capital. Learn more about H&F”s defining investment philosophy and approach to sustainable outcomes at www.hf.com

About Insight Partners

Insight Partners is a leading global venture capital and private equity firm investing in high-growth technology and software ScaleUp companies that are driving transformative change in their industries. Founded in 1995, Insight Partners has invested in more than 400 companies worldwide and has raised through a series of funds more than $30 billion in capital commitments. Insight”s mission is to find, fund, and work successfully with visionary executives, providing them with practical, hands-on software expertise to foster long-term success. Across its people and its portfolio, Insight encourages a culture around a belief that ScaleUp companies and growth create opportunity for all. For more information on Insight and all its investments, visit www.insightpartners.com or follow us on Twitter @insightpartners.

About TPG

TPG is a leading global alternative asset firm founded in 1992 with more than $119 billion of assets under management and offices in Austin, Beijing, Boston, Dallas, Fort Worth, Hong Kong, Houston, London, Luxembourg, Melbourne, Moscow, Mumbai, New York, San Francisco, Seoul, and Singapore. TPG”s investment platforms are across a wide range of asset classes, including private equity, growth equity, real estate, credit, and public equity. TPG has invested in a number of high-growth cyber security businesses, including Zscaler and Tanium. TPG aims to build dynamic products and options for its investors while also instituting discipline and operational excellence across the investment strategy and performance of its portfolio. For more information, visit www.tpg.com

Über Checkmarx

Checkmarx ist einer der weltweit führenden Anbieter von Software-Security-Lösungen für die Entwicklung von Enterprise-Software. Das Unternehmen bietet eine der branchenweit umfassendsten Software-Security-Plattformen, die mit statischem und interaktivem Application Security Testing, der Analyse von Open-Source-Komponenten und AppSec-Training für Entwickler an der Schnittstelle von DevOps und Security ansetzt. So minimiert Checkmarx auch in schnell getakteten DevOps-Umgebungen zuverlässig Risiken durch Software-Schwachstellen. Checkmarx ist für über 40 Unternehmen auf der Fortune 100 Liste und die Hälfte der Fortune 50 tätig, darunter führende Unternehmen wie SAP, Samsung und Salesforce.com. Erfahren Sie mehr unter www.checkmarx.com

