Hellmann: GEODIS wird neuer Transportpartner für Frankreichverkehre

Osnabrück, 1. Juli 2020. Der global tätige Full-Service-Dienstleister Hellmann Worldwide Logistics wechselt den Partner für seine Frankreichverkehre und kooperiert ab dem 1. September 2020 mit GEODIS, dem französischen Marktführer im Bereich Landtransport. Damit beendet Hellmann die langjährige Zusammenarbeit mit Heppner und stellt den Stückguttransport zwischen Deutschland und Frankreich mit dem neuen Partner nachhaltig stark auf. Bereits seit Mai kooperieren Hellmann und GEODIS sehr erfolgreich in Großbritannien und bauen auf dieser Basis nun ihre Zusammenarbeit weiter aus.

Frankreich ist für Hellmann ein strategisch wichtiger Markt. Im vergangenen Jahr hatte das Osnabrücker Logistikunternehmen in der Nähe von Paris die erste eigene See- und Luftfrachtniederlassung in Frankreich eröffnet. Mit dem Partnerwechsel im Bereich Landverkehr stellt Hellmann nun die Weichen für weiteres, strategisches Wachstum. In den vergangenen Jahrzehnten konnte sich Hellmann Worldwide Logistics bereits als starker Frankreichspediteur am Markt etablieren und fährt aktuell bereits täglich 10 Zielstationen in Frankreich an. Gemeinsam mit dem französischen Marktführer GEODIS, der sich durch eines der leistungsstärksten Netzwerke in Frankreich mit 110 Niederlassungen auszeichnet, baut Hellmann das Produktportfolio weiter aus, indem neue Routen angeboten und die Abfahrtsdichte auch im Import erhöht werden.

“Der französische Markt ist für Hellmann im Bereich der Landverkehre der wichtigste Exportmarkt und wir bauen unsere starke Marktposition im Frankreichverkehr mit dieser Partnerschaft konsequent noch weiter aus. Mit GEODIS haben wir dafür einen sehr leistungsstarken und gut aufgestellten Partner gefunden, mit dem wir das Serviceangebot für unsere Kunden weiter kontinuierlich optimieren”, so Matthias Magnor, Chief Operating Officer Road & Rail, Hellmann Worldwide Logistics.

“Mit dieser Partnerschaft wird GEODIS zum größten Anbieter für Warenverkehre auf der Achse Frankreich-Deutschland. Die Kunden profitieren von einem einzigartigen, dichten, grenzüberschreitenden Distributionsnetzwerk und von attraktiven Laufzeiten zwischen beiden Ländern. Wir arbeiten mit Hellmann seit mehreren Wochen in Großbritannien erfolgreich zusammen. So entstand bereits eine solide Vertrauensbasis, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen”, erklärt Stephane Cassagne, Generaldirektor der Sparte Distribution & Express von GEODIS.

Über Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2019 mit 10.743 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.4 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.

