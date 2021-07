Hurra, wir leben noch!

Das Tagebuch eines ganz besonderen Jahres im Leben der Kabarettistin Tatjana Meissner

Sechs Quadratmeter Leben – Die achtteilige Tagebuchserie

Kann man Corona, Lockdown & Co. auch was Gutes abgewinnen?

Ist das alles richtig, was gerade in unserem Land passiert?

Warum dürfen meine Eltern mich nicht besuchen, ich sie aber schon?

Warum darf ich nicht ins Kino aber in vollen Zügen sitzen?

Darf man noch seine Meinung sagen, ohne gleich als Aluhutträger verunglimpft zu werden?

Und was macht eigentlich die Pandemie mit unserem Leben?

Diese und ähnliche Gedanken beschäftigen seit März 2020 viele Menschen in unserem Land. Und auch die Autorin, Tatjana Meissner.

Tatjana Meissner beschreibt in ihrem Tagebuch jeden einzelnen Tag ihres aus den Fugen geratenen Lebens. Ehrlich, nachvollziehbar, geistreich, gewitzt und so offen, als hätte sie nie einen Mundschutz getragen. Vom ersten Tag der zum Wort des Jahres gekürten Corona-Pandemie beschreibt sie ihr Dasein als Künstlerin, Frau, Mutter und Tochter, dessen Aktionsradius plötzlich auf einen Sechs-Quadratmeter-Balkon reduziert wird. Von dort aus beobachtet sie ihre Nachbarn, deren Kinder, Hunde und Katzen, liest die Tageszeitung und reflektiert die grotesken Ereignisse des Corona-Jahres, erst ohnmächtig, manchmal ungläubig oder wütend und immer öfter mit dem Humor, für den die Kabarettistin bekannt ist.

Dieses Buch ist ein Seelenstriptease, ein Rückblick auf das Leben der ostdeutsch sozialisierten Entertainerin und eine Komödie, wie sie nur in Krisensituationen geschrieben werden kann.

Auf jeden Fall aber ist dieses Tagebuch ein emotionales Zeitdokument.

Bücher der Serie:

Teil 1: Tageshighlight: Enten füttern

Im ersten Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate März und April 2020.

ISBN: 9798570309180

Teil 2: Monatshighlight: Löffelkarussell

Im zweiten Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate Mai und Juni 2020

ISBN: 979858036794

Teil 3: Die tote Katze schrumpft

Im dritten Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate Juli und August 2020.

ISBN: 9798591741617

Teil 4: Kontrollverlust

Im vierten Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate September und Oktober 2020

ISBN: 9798700462105

Teil 5: Diagnosen statt Rosen

Im fünften Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate November und Dezember 2020.

ISBN: 9798712076130

Teil 6: Mit Streeck auf der Couch

Im sechsten Teil der Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate Januar und Februar 2021

ISBN: 9798727003794

Teil 7: Ausgebremst

Im siebten Teil Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate März und April 2021.

ISBN: 9798504150901

Teil 8: Hurra, wir leben noch!

Im achten Teil Serie: “Sechs Quadratmeter Leben” nimmt sie Tatjana Meissner mit in die Monate Mai und Juni 2021

ISBN: 9798541921199

Infos zu den Büchern: www.tatjana-meissner.de/sechs-quadratmeter-leben

Persönliches:

Willkommen in meinem Leben!

Heute, nach über 40 Jahren beginne ich wieder Tagebuch zu schreiben. Nicht in einem Kinderzimmer, aber wieder auf einer Fläche von nur 6 Quadratmetern, meinem Balkon. Weil etwas Neues, mein Leben stark

Beeinflussendes passiert. Ein Virus stürzt die ganze Welt in eine Pandemie, die zu Verordnungen führt, zu einschränkenden Maßnahmen und mich in eine psychisch sehr angespannte Situation. Ich will darüber diesmal ungefiltert und offen schreiben, meine täglichen Erlebnisse und Gefühle schildern, meine Meinung kundtun. So, wie ich es vielleicht schon vor über 40 Jahren und auf jeden Fall vor 30 Jahren hätte tun sollen, als es den ersten großen Umsturz in meinem Leben gab. Mauerfall und Wende 1989/90. Was damals mit mir passierte, was ich dachte und fühlte kann ich nur aus heutiger Sicht erinnern und wüsste doch gern Genaueres. Damals veränderte sich ein limitiertes Leben in ein freies. Jetzt ist es umgekehrt.

Die Autorin:

Tatjana Meissner – Kabarettistin und Autorin aus Potsdam-

ist eine der erfolgreichsten, deutschen Kabarettistinnen und Entertainerinnen. Sie muss in keine Rolle schlüpfen, um ihr Publikum zu begeistern, denn sie erzählt mit ihrer charmant-frechen und bezaubernden Art irrsinnig komische Geschichten, paart Spielfreude mit Selbstironie.

Mit ihren vier Romanen, dem Sachbuch und der neuen Tagebuchserie: “Sechs Quadratmeter Leben” begeistert sie als Autorin eine ständig wachsende Leserschaft als Menschenversteherin und Fachfrau für intelligente Comedy über der Gürtellinie.

Alle Infos über Tatjana Meissner: www.tatjana-meissner.de

