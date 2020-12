Identpro zum zweiten Mal in Folge mit Technology Fast 50 Award ausgezeichnet

Deloitte prämiert jährlich mit dem Fast 50 Award die in Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen. Mit über 277 Prozent Wachstum schafft es Identpro diesmal auf Platz 27 der Deloitte Technology Fast 50.

Troisdorf, Deutschland, 02.12.2020 – Die Identpro GmbH wurde nach 2019 in diesem Jahr erneut mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet. Die Platzierungen basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum der letzten vier Geschäftsjahre. Identpro erzielte in diesem Zeitraum mit seiner digitalen Intralogistiklösung ein Wachstum von über 277 Prozent.

Identpro ist führend in der Lageroptimierung, mit Spezialisierung auf automatisierte Materialverfolgung durch digitalisierte Stapler und Prozesse. Die ganzheitliche Lösung ermöglicht Unternehmen die optimale Nutzung ihrer ERP- und Lagerverwaltungssysteme (LVS), da jederzeit eine automatische Synchronisierung von realer Lagersituation und dem digitalen Abbild in den übergeordneten IT-Systemen garantiert ist. Damit realisiert Identpro eine automatisierte, zuverlässige und durchgängige Warenverfolgung mit voller Bestandstransparenz. Fehlende oder fehlerhafte Buchungen gehören der Vergangenheit an. Zusätzlich ergeben sich signifikante Produktivitätssteigerungen im Lager mit Ratiopotenzial sowohl im operativen als auch im mittleren Management.

Michael Wack, Geschäftsführer von Identpro, bewertet die Umsatzwachstumsrate von 277 Prozent der letzten vier Jahre besonders positiv. Er erläutert dazu: “Lageroptimierung hat für immer mehr Unternehmen Priorität. Die Digitalisierung der Intralogistik setzt ein enormes Sparpotenzial frei. Unsere scan-freie Track & Trace-Lösung identpro® TRACK ist dafür die perfekte Wahl. identpro® TRACK macht Lagerprozesse papierfrei, synchronisiert Daten- und Materialfluss und ermöglicht Produktivitätssteigerungen von über 20%. Kunden, die ihr Lager mittels Lagerverwaltungssystemen wie beispielsweise SAP EWM managen, profitieren von einer neuen Datenqualität und erhöhen damit den Nutzwert der Managementsysteme nachhaltig. Wir freuen uns über die wiederholte Auszeichnung.”

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

