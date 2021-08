IHG Hotels & Resorts führt eine neue Luxury & Lifestyle-Marke ein: die Vignette Collection™

Das globale Hotelunternehmen stellt heute die neue Marke vor. Hotels in Australien und Thailand sind die ersten Mitglieder der Collection.

München/ London, 26. August 2021 – Vignette Collection ist die sechste Erweiterung des Markenportfolios von IHG in den letzten vier Jahren, es gibt nun insgesamt 17 Marken mit fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern. Die Collection bereichert das schnell wachsende Angebot des Unternehmens im Bereich der Luxury & Lifestyle-Angebote sowohl für Freizeit- als auch für Geschäftsreisende.

Die Vignette Collection von IHG bietet Eigentümern unabhängiger Weltklassehotels die Möglichkeit, ihre unverwechselbare Identität zu bewahren und gleichzeitig von der globalen Reichweite, der Expertise im Bereich Luxury & Lifestyle und dem leistungsstarken IHG Rewards-Treueprogramm zu profitieren. Diese exklusiven Häuser an begehrten Standorten in Städten und Resorts werden das Wachstum von IHG beschleunigen und den wachsenden Wunsch der Reisenden nach einzigartigen Aufenthalten erfüllen.

Keith Barr, CEO, IHG Hotels & Resorts, kommentierte: “Mit unserer neuen Vignette Collection bietet IHG eine überzeugende Möglichkeit, unabhängige Hotels von Weltrang in unserer Markenfamilie willkommen zu heißen und die unverwechselbare Identität jedes Hauses mit der Stärke unserer globalen Größe zu kombinieren. Wie unsere ersten Hotels in Australien und Thailand zeigen, ist jedes Haus einzigartig, und alle werden durch den zuverlässigen Ruf von IHG für Qualität unterstützt.

Wir haben unser Luxury & Lifestyle-Portfolio, das mit mehr als 400 Hotels und 100.000 Zimmern das zweitgrößte in der Branche ist, in den letzten Jahren strategisch weiterentwickelt. Auf dem Erbe und dem weltweiten Erfolg unserer Marke haben wir InterContinental aufgebaut, dazu kamen die schnelle internationale Expansion von Kimpton und Hotel Indigo und den Übernahmen von Six Senses und Regent. Wir gehen davon aus, dass wir innerhalb von 10 Jahren mehr als 100 Hotels für die Vignette Collection begeistern werden, und die Marke wird der Schlüssel sein, unser Ziel eines branchenführenden Netto-Zimmerwachstums zu erreichen.”

Zu den ersten Hotels, die der Vignette Collection von IHG beitreten, gehört das Hotel X, ein 5-Sterne-Hotel mit Restaurant und ein Lifestyle-Reiseziel im Zentrum von Brisbanes Fortitude Valley, Australien. Das unverwechselbare Design und die luxuriösen Einrichtungen des Hotels X feiern dieses legendäre Viertel Brisbanes durch seine ultrakühle Kunst, die Avant Garde-Beleuchtung und den außergewöhnlichen Blick auf das Stadtbild.

Das pulsierende Hotel Aquatique in Pattaya, Thailand, wird ebenfalls eines der ersten Hotels sein, das der Vignette Collection beitritt. In Zusammenarbeit mit den führenden integrierten Lifestyle-Immobiliengruppen der Asset World Corporation Public Company Limited (AWC) liegt das Hotel im Aquatique-Viertel von Pattaya, dem ersten kultigen Lifestyle-Reiseziel der Stadt.

Frau Wallapa Traisorat, CEO und President von AWC, erfreut: “AWC fühlt sich geehrt, der erste Partner in Asien und einer der ersten weltweit zu sein, der ein Hotel der neuen Vignette Collection von IHG Hotels & Resorts eröffnet. Mit der Unterstützung der globalen Systeme und des Supports von IHG sind wir zuversichtlich, dass unser einzigartiges Hotel The Aquatique in der pulsierenden und lebendigen Stranddestination Pattaya alle Reisenden ansprechen wird, die auf der Suche nach inspirierenden und außergewöhnlichen Erlebnissen sind.”

Die Vignette Collection™ kennenlernen

Ob in einer Stadt, einem sonnenverwöhnten Resort oder darüber hinaus – die Vignette Collection von IHG bietet einzigartige Aufenthalte, wobei jedes Hotel einen ganz eigenen Servicestil und Charakter aufweist.

Besitzer unabhängiger Hotels und Kleinketten sind zunehmend von der Möglichkeit begeistert, von der Größe, dem Fachwissen und den Investitionen eines globalen Hotelmarkenführers wie IHG zu profitieren. Wer sich der IHG Vignette Collection anschließt, erhält schnellen Zugang zu den erstklassigen Systemen für die Umsatzerzielung und die Gästereservierung, zum Fachwissen über Luxury & Lifestyle, zu unserem leistungsstarken Treueprogramm IHG Rewards und zu Einsparungen bei der Beschaffung. All dies wird ohne hohe Vorlaufkosten möglich sein, und jedes Hotel wird seine unverwechselbare Identität bewahren.

Neben den bedeutenden Eigentümervorteilen erfüllt die Vignette Collection die Bedürfnisse von Reisenden, die aufregende Aufenthaltserlebnisse suchen, und bietet eine größere Auswahl an herausragenden Reisezielen zum Sammeln und Einlösen von Treuepunkten. Nirgendwo ist das wichtiger als im Bereich Luxury & Lifestyle, wo der Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen und einzigartigem Service unverändert stark ist.

Die nahtlose Umwandlung hochwertiger, einzigartiger, unabhängiger Luxury & Lifestyle-Hotels und kleinerer Portfolios wird das Wachstum von IHG in einem Markt mit einem Wert von mehr als 100 Milliarden USD, in dem derzeit weltweit mehr als 1,5 Millionen Zimmer in unabhängigem Besitz sind, weiter beschleunigen. In den nächsten 10 Jahren erwartet IHG, dass die Vignette Collection weltweit mehr als 100 Hotels anziehen wird.

Luxus trifft Zweck

Im Rahmen der langfristigen verantwortungsvollen Geschäftsführung im Rahmen des Weg in die Zukunft-Programms von IHG haben wir uns verpflichtet, uns um unsere Mitarbeiter, Gemeinden und unseren Planeten zu kümmern. IHG wird mit den Eigentümern und Hotelteams zusammenarbeiten, um sich an Initiativen ihrer Wahl zu beteiligen, als Teil einer gemeinsamen Vision, um eine bessere Zukunft für die Menschen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Die Hotels werden auch die Möglichkeit haben, durch spezielle Ressourcen für den Aufbau von Fähigkeiten, Veranstaltungen vor Ort und Freiwilligenarbeit einen positiven Einfluss auf lokale Jugendgruppen zu nehmen. Dies wird einen weiteren Beitrag zum langfristigen Engagement der IHG leisten, das Leben von 30 Millionen Menschen in Gemeinden auf der ganzen Welt bis 2030 zu verbessern.

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über das Luxury & Lifestyle-Portfolio von IHG Hotels & Resorts

Aufbauend auf dem Erbe von InterContinental Hotels & Resorts – der ersten und größten Luxushotelmarke der Welt, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert – ist IHG zum zweitgrößten Luxury & Lifestyle-Anbieter der Welt geworden, sowohl gemessen an der Zahl der eröffneten Hotels als auch an der Zahl der in der Konzeptionsphase befindlichen Hotels. Die Übernahmen der Kultmarken Regent Hotels & Resorts und Six Senses Hotels Resorts Spas sowie die internationale Expansion von Kimpton Hotels & Restaurants und Hotel Indigo haben ein beeindruckendes Portfolio für Gäste und Eigentümer geschaffen, das sich durch ein zeitloses Erbe auszeichnet und durch unverwechselbares Design und unvergesslichen Service verbunden ist. Mit mehr als 430 Hotels oder 100.000 Zimmern macht das Luxury & Lifestyle-Portfolio von IHG jede Reise zu einem Fest außergewöhnlicher Erlebnisse, jedes auf seine eigene Weise.

Firmenkontakt

IHG Hotels & Resorts

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) IHG Hotels & Resorts