Internationale Möbelspedition Müller & Sohn

Die Müller-Sohn Möbelspedition hat sich auf weltweite Umzüge spezialisiert.

Der international erfolgreich tätige Fachbetrieb Die Müller-Sohn Möbelspedition-Umzüge erbringt für unterschiedlichste private und gewerbliche Auftraggeber zahlreiche Leistungen aus den Bereichen Umzug, Lagerhaltung und Haushaltsauflösung. Verschiedene Behörden und weitere Institutionen der öffentlichen Hand gehören ebenfalls zu den zahlreichen Kunden des Logistikunternehmens.

Gemeinsam mit den jeweiligen Auftraggebern planen die Fachleute genau den Ablauf vom bevorstehenden Umzug. Auf diese Weise kann präzise auf die Bedürfnisse des Einzelnen Kunden eingegangen und ein transparenter Kostenvoranschlag erstellt werden. Bei Bedarf übernehmen die Spezialisten beispielsweise die Demontage von Möbeln und anschließende Montage am gewünschten Zielort. Die Lieferung von benötigten Umzugskartons und weiteren Verpackungsmaterialien ist ebenfalls möglich. Gleiches gilt für die umweltgerechte Entsorgung von gegebenenfalls anfallendem Sperrmüll und dergleichen.

Die erfahrenen und gut geschulten Mitarbeiter von der Müller-Sohn Möbelspedition führen die unterschiedlichsten Arten von Umzügen durch, vom Wechsel der Etage innerhalb eines Bürogebäudes, bis hin zum internationalen Transport von Möbelstücken und dergleichen per Übersee- und Luftfracht. Falls nötig kümmern sich die Experten dabei um bestehende Zollbestimmungen und weitere Formalitäten. Die Güter werden mit speziellen Transportverpackungen gesichert, damit diese unbeschadet am Zielort eintreffen. Bei internationalen Transporten arbeitet das Logistikunternehmen mit diversen leistungsstarken Partnern in aller Welt zusammen.

Noch mehr Informationen über das Unternehmen sowie die vielfältigen angebotenen Leistungen aus dem Bereich der Logistik, finden sich auf der Firmenwebseite von Müller-Sohn Möbelspedition-Umzüge. Die versierten Fachleute des Transportunternehmens stehen natürlich gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten oder auch einen unverbindlichen Termin für eine Beratung zu vereinbaren.

Die Müller-Sohn Möbelspedition (Internationale Möbel- und Güterspedition Umzüge) ist ein Logistikbetrieb, der in den Bereichen internationaler Transport, Umzüge, Lagerhaltung und Entrümpelungen tätig ist. Zu den vielfältigen Leistungen des Transportunternehmens gehören beispielsweise Container-Handling, Luftfracht-und Überseetransporte. Im Zuge von Firmenauflösungen, Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen wird auch gegebenenfalls anfallender Sperrmüll und dergleichen professionell entsorgt.

Der Speditionsbetrieb ist bereits seit dem Jahr 1972 erfolgreich in der Logistikbranche tätig. Die Frachtführer, Möbelpacker und weiteren Mitarbeiter der Müller-Sohn Möbelspedition können auf einen dementsprechend großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der Unternehmenssitz liegt in der Landeshauptstadt von Bayern.

Firmenkontakt

Müller-Sohn Möbelspedition-Umzüge

Christian Müller

Lerchenauerstraße 235

80935 München

+49 (0) 89 120 101 28

+49 (0) 89 313 355 1

info@hmueller-sohn.de

http://www.hmueller-sohn.de

