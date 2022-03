Internationaler Kinderbuchtag 2022

Anlässlich des Internationalen Kinderbuchtags macht die Initiative proDente auf ihre beiden Bilderbücher rund ums Zähneputzen aufmerksam.

„Mit Spaß, Spannung und coolen Zeichnungen wollen wir die Kleinsten zum Zähneputzen motivieren und neugierig auf ihre Zähne machen“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer von proDente. Die Kinderbücher sind bei der Initiative für schöne und gesunde Zähne kostenfrei erhältlich.

Unter dem Motto „Geschichten sind wie Flügel, mit denen Ihr täglich abheben könnt“, findet am 2. April der alljährliche Internationale Kinderbuchtag der Initiative „International Board on Books for Young People“ (IBBY) statt. Der Tag will für Bücher sowie Literatur begeistern und gedenkt mit diesem Datum dem Geburtstag des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Die Initiative proDente wendet sich mit zwei Bilderbüchern rund ums Zähneputzen an die Kleinsten.

Kinderbuch „Zähneputzen ist tierisch stark“ – deutsch/türkisch

Das zweisprachige Buch in Deutsch und Türkisch erzählt die Geschichte des Jungen Junis, der verschiedenen Tieren mit außergewöhnlichen Zähnen begegnet. So erfährt er, wie Krokodil, Hai oder Elefant ihre Zähne gesund halten. Als Junis am Schluss auf einen Hund trifft, zeigt er, wie gut er seine Zähne schon selber putzen kann. Er weiß sogar ein Gedicht, das beim Zähneputzen hilft. Blick ins Buch: https://www.prodente.de/media/broschueren/file/Tierisch_stark_Vorschau.pdf

Kinderbuch „Zahnbande“ – ohne Text

Die Geschichte in dem Buch dreht sich um eine wilde Bande und kommt dabei ganz ohne Text aus: lebendige Spielfiguren begleiten zwei Geschwister durch den Tag. Sie helfen beim Aufwachen, toben gemeinsam durchs Badezimmer, stöbern im Supermarkt und feiern eine große Party. Dabei achten zwei süße Monster besonders auf das Zähneputzen. Am Ende des Buchs steckt ein wasserfester Streifen. Auf diesem Streifen ist der richtige Ablauf des Zähneputzens einfach dargestellt. Die kleinen Leser können ihn in den Zahnputzbecher stecken oder auch auf den Badezimmer-Spiegel aufkleben. Blick ins Buch: https://www.prodente.de/media/broschueren/file/Zahnbande_3.Auflage_WEB.pdf

Kinderbücher kostenfrei bei proDente bestellen

Die Initiative proDente wendet sich mit diesen Büchern bewusst an die Kleinsten. Denn Zähne ohne Karies sind für eine gesunde Entwicklung der Babys und Kleinkinder ungeheuer wichtig. Milchzähne haben eine wesentliche Funktion, um Sprechen zu lernen und gesund zu essen. Das Wissen über gesunde Zähne und Zähneputzen ist dafür zentral.

Die Initiative proDente stellt die Bücher kostenfrei zur Verfügung. Patienten können je ein Exemplar bestellen, Zahnärzte und Zahntechniker, die Mitglied einer Innung im VDZI sind, je 50 Exemplare. Das gilt ebenso für zahnärztliche Dienste, Schulen und Kindergärten. Bestellungen unter der Telefonnummer 01805/552255 oder direkt per E-Mail an info@prodente.de, alternativ per Fax an 0221/170 99 742.

Initiative proDente e.V.

PR-Referentin

Aachener Straße 1053-1055

50858 Köln

www.prodente.de

Tel. 022117099740

Fax. 022117099742

E-Mail: ricarda.wille@prodente.de

www.prodente.de

www.zahnbande.de

www.facebook.de/proDente.e.V

www.twitter.com/prodente

Firmenkontakt

Initiative proDente e.V.

Ricarda Wille

Aachener Straße

50858 Köln

022117099740

ricarda.wille@prodente.de

http://www.prodente.de

Pressekontakt

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Kropp

50858 Köln

022117099740

dirk.kropp@prodente.de

https://www.prodente.de