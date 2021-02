Jetzt ab 26 mm Aufbauhöhe: Gutjahr ergänzt Stelzlager-Sortiment

TerraMaxx TSL-T

Bickenbach/Bergstraße, 25. Februar 2021. Gutjahr hat sein Stelzlager-Sortiment um eine besonders niedrige Variante erweitert: TerraMaxx TSL-T deckt den Bereich zwischen 26 und 36 mm ab. Ebenso wie die anderen Produkte dieser Reihe ist das neue Stelzlager dank Trittschallverbesserung ein “Leisetreter”. Und auch hochwertige schmale Fugen sind einfach ausführbar.

Das Trocken-Stelzlager TerraMaxx TSL von Gutjahr hat sich bei der Verlegung von Großformaten bewährt – vor allem weil es sich auf unebenen Untergründen einfach ausrichten lässt. “Wir hatten es bereits bei der Entwicklung von Profi-Verarbeitern testen lassen. Und die waren vom bequemen Einstellen der Höhe begeistert – denn das funktioniert werkzeugfrei und dadurch schnell und einfach”, erläutert Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann.

Bislang gab es das Trockenstelzlager ab einer Höhe von 36 mm. Allerdings sind gerade bei Sanierungen immer wieder niedrige Aufbauhöhen gefragt. Und genau das hat Gutjahr jetzt mit TerraMaxx TSL-T im Programm. Wie der “große Bruder” verfügt die neue Variante auch über einen integrierten Klapperstopp und reduziert den Trittschall um bis zu 30 dB. Nur die Neigungsverstellung ist bei der niedrigen Höhe nicht möglich.

Hochwertige Optik bis in die Fugen

TerraMaxx TSL ist auch deswegen für die Verlegung von Großformaten ideal, weil es die hochwertige Optik unterstützt. “Wer sich für Großformate entscheidet, möchte in der Regel keine breiten Fugen, die die durchgehende Optik stören. Dank der schmalen Fugenkreuze sind deshalb bei der Verlegung auf dem Gutjahr-Trocken-Stelzlager Fugen von nur 2 mm Breite möglich”, so Ralph Johann. Hinzu kommt: Die Fugen können sogar geschlossen ausgeführt werden: mit dem Spezial-Fugenfüllstoff MorTec SOFT.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich und an Fassaden. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Firmenkontakt

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

info@gutjahr.com

http://www.gutjahr.com

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

anja.kassubek@arts-others.de

http://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.