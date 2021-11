JTL-Wawi – Modern Solution unterstützt bei Umsetzung

Jetzt mit dem eigenen E-Commerce durchstarten und erfolgreich im Internet verkaufen. JTL-Wawi und Modern Solution hilft bei der Umsetzung

Wer in Zeiten von Corona darüber nachdenkt ein eigenes Business zu eröffnen, wird früher oder später nicht um JTL Software herumkommen. JTL Software hat seit mehr als 10 Jahren ein Warenwirtschaftssystem entwickelt, welches stetig erweitert wird. Zu den Standardfunktionen der JTL-Wawi gehören die Bereiche Kunden / Verkauf / Einkauf / Lagerverwaltung / Versand / Retouren Management sowie viele weitere Funktionen. Rund um den Bereich der JTL-Wawi hat sich mit den Jahren ein Servicepartnernetz gebildet. Mehr als 300 Servicepartner betreuen die Kunden im Bereich Projektplanung und Support.

Einer dieser Servicepartner ist die Modern Solution GmbH & Co. KG. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich JTL-Wawi steht euch die Modern Solution GmbH & Co. KG als Partner für Projekte, Support, Schulungen und vieles mehr zur Verfügung. Viele dieser JTL Servicepartner bieten dem Kunden ein Full Service Paket an, indem bspw. ein JTL Wawi Hosting für die JTL Wawi Datenbank angeboten wird.

Out of the Box biete die JTL-Wawi die Möglichkeit über JTL-Eazyauction die Marktplätze Ebay und Amazon nativ anzubinden. Hierfür benötigt der Händler einen sogenannten “JTL-Eazyauction” Tarif. Eine Tarifübersicht findet der Kunde hier: JTL-Eazyauction Tarifübersicht

Wer seinen eigenen Onlineshop aufzieht wird an dieser Stelle gut bedient. Der JTL-Shop 5 ist direkt an die JTL-Wawi angebunden. Der Händler stellt seine Produkte bequem aus der JTL-Wawi pflegen und sie auf mehreren Portalen online stellen. Mit der kostenfreien JTL-Shop 5 in der CE (Community Free) Version stellt der Händler bis zu 500 Artikel online und testet damit die Vorzüge von JTL-Wawi in Kombination mit JTL-Shop 5 ausgiebig.

Wann fängst Du mit Deinem eigenen E-Commerce Business an?

Bildquelle: @ JTL Software GmbH