Karsten Ötschmann wird Mitglied des Beirats von Nextview

Amsterdam, den 15. Juni 2021 – Nextview, das europäische Salesforce-Beratungsunternehmen, hat bekannt gegeben, dass Karsten Ötschmann ab dem 1. Juli Mitglied seines Beirats wird. Vorher hatte Karsten Ötschmann, der auf insgesamt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Beratung zurückblickt, mehrere Führungspositionen bei PricewaterhouseCoopers (PwC) inne, unter anderem als Technology Consulting Leader. In seinem neuen Aufgabenbereich wird er den Vorstand von Nextview bei der Strategie und Umsetzung des angestrebten Unternehmenswachstums beraten.

25 Jahre Erfahrung im erfolgreichen Wachstum der Beratungstätigkeit

In diesen mehr als 25 Jahren hat Ötschmann mehrere Unternehmensberatungsgesellschaften beim Auf- und Ausbau des Beratungsgeschäfts federführend unterstützt. Bei Lodestone, Infosys Lodestone/Infosys Consulting und zuletzt PwC war er für die Go-to-Market-Strategie und das Wachstum des Beratungsgeschäfts im Bereich technologiebasierte Unternehmenstransformation verantwortlich. Nextview bietet Ötschmann ideale Voraussetzungen und ein extrem ambitioniertes Umfeld. Das Salesforce-Beratungsunternehmen hat letztes Jahr eine erhebliche Investition von Salesforce Ventures erhalten und wird Design-Thinking-Center in Frankfurt, München und Berlin eröffnen.

Das sagt Karsten Ötschmann über seine neue Herausforderung: “Schon vom ersten Aufeinandertreffen an hatten wir eine extrem hohe Übereinstimmung in den wesentlichen Fragestellungen. Die Design-Thinking-orientierte Herangehensweise und sehr ausgeprägte kundenorientierte Kultur von Nextview haben mich sofort begeistert. Dieses Unternehmen kümmert sich außerordentlich gut um seine Beschäftigten, stellt den Mehrwert für die Kundschaft in den Mittelpunkt und ist sich seiner Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst. Nextview ist für mich die herausragende und unabhängige Salesforce-Beratung auf dem europäischen Markt. Durch seinen Beratungsansatz, die gelebte Führungskultur, seine talentierten Mitarbeiter*innen und das Leistungsversprechen, seinen Kunden*innen erfolgreiche Geschäftstransformationen zu ermöglichen, unterscheidet sich Nextview deutlich von anderen Salesforce-Beratungsfirmen. Nextview verfügt über ein riesiges Potenzial, und ich freue mich sehr darauf, meine gesamte Erfahrung einzubringen, um das Unternehmen in den nächsten Jahren bei seinem Wachstum zu unterstützen.”

Huub Waterval, CEO von Nextview, erklärt: “Ich freue mich sehr über das Kommen von Karsten. Unser gemeinsames Ziel lautet, den europäischen Markt als designorientierter Beratungspartner weiter zu erobern, wobei seine Erfahrungen und seine Beratung bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle spielen werden. Wir wachsen schnell, und Karsten ist durch seine umfangreiche Erfahrung in der Lage, aufzuzeigen, wie dieses Wachstum nachhaltig gesichert werden kann. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit unserem heutigen Wachstumskurs den richtigen Weg eingeschlagen haben, um als Salesforce-Beratungsunternehmen europaweit die Nummer Eins zu werden.”

Über Nextview

Nextview ist ein führendes unabhängiges Design-Led Salesforce-Beratungsunternehmen in Nordeuropa. Das 2009 gegründete Unternehmen Nextview hilft als Platinum-Salesforce-Partner seiner Kundschaft bei dem digitalen Wandel, indem das Unternehmen durch Kundenorientierung, Daten-intelligenz und Betriebsoptimierung neue Werte schafft. Dadurch, dass die Unternehmensberatung mit dem Design-Thinking verknüpft wird, erzielt Nextview schnell Erfolge und werden die Risiken minimiert. Durch das kaufmännische Fachwissen und die branchenspezifischen Kenntnisse der Finanzdienstleistungen, der Fertigungsindustrie und der professionellen Dienstleistungen ist Nextview ein zuverlässiger Partner für ganz unterschiedliche Multinationals und führende niederländische Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Nextview hat Design-Thinking-Center in Amsterdam und Eindhoven und plant, weitere in Frankfurt, München und Berlin zu eröffnen. Nextview zählt über 100 Beschäftigte, deren Arbeitsplatz in den vier vergangenen Jahren als “Great Place To Work” ausgezeichnet wurde. Nextview arbeitet auf der Grundlage seiner Mission: Wir schaffen einen positiven Impact, indem wir uns als ausgezeichnetes Unternehmen profilieren, das Menschen inspiriert. Das Unternehmen ist seit 2017 eine zertifizierte B-Corporation, die in jedem der letzten 7 Jahre mit dem FD Gazelle Award ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserem Internetauftritt https://nextviewconsulting.com oder auf LinkedIn.

