Kostengünstige Speicher mit hoher Kapazität trotz hohen SSD/HDD Preisen durch TerraMasters Disk Array Geräten

Zur sofortigen Veröffentlichung

Hersteller: TerraMaster

Website: https://www.terra-master.com/

Produkt: TerraMaster DAS Serie

18. Juni, 2021 Shenzhen, China – TerraMaster, eine erfolgreiche Marke spezialisiert auf innovative Speichermedien für Heim, Geschäft und Großkunden präsentiert eine kostengünstige Lösung für viel Speicher zu wenig Geld obwohl die kosten für Festplatten und SSDs mit hoher Kapazität gerade stetig steigen. TerraMaster baut nicht nur NAS-Geräte sondern auch externe Festplattengehäuse, für mehrere Festplatten oder SSDs, mit USB oder Thunderbolt 3 Anschluss. Disk array storage (DAS) Geräte bieten eine einmalige kosteneffiziente Lösung, wenn Hochkapazitätsfestplatten oder SSDs nicht greifbar oder zu teuer sind.

Die weitverbreitete Anwendung von Clouds, hergebracht durch 5G, AI, IoT oder andere datenbasierte Systeme, haben die Notwendigkeit für große Kapazitäten von Datenspeicher erhöht. Weiterhin hat der Boom, vom Chia Coin (XCH) minen, die Nachfrage für große Speicher drastisch erhöht und die Preise noch höher gepuscht. Wegen den hohen Preisen und dem drohenden Engpass an verfügbaren Hochkapazitätsspeicher, zeigt TerraMaster weiter unten, wie man Geld sparen kann und dennoch hohe Kapazitäten bereitstellt, die zusätzliche Funktionen neben dem normalen speichern von Daten bieten.

Lösung 1: Nutzen von USB Mehrfach-Festplatten-Gehäusen

Aktuell sind die Preise für Festplatten ab 8 TB überhöht. TerraMasters USB Mehrfach-Festplatten-Gehäuse ist die kostengünstige Alternative zu einzelnen Festplatten mit hoher Kapazität. Heute kostet eine typische 16 TB NAS HDD um 700 $ oder mehr, in Regionen die durch Chia Coin mining betroffen sind. Obwohl eine normale 4 TB NAS HDD noch um die 80 $ kostet. Mit dem TerraMaster D5-300, welcher verfügbar ist für 269 $, kann ein 20 TB USB 3.1 Speicher erstellt werden, welcher nur 689 $ kostet. Günstiger als eine kleinere 16 TB NAS HDD.

Falls noch mehr Kapazität benötigt wird, können per USB-Hub mehrere TerraMaster Gehäuse an einen Computer angeschlossen werden. Dies ermöglicht mit RAID0 eine verfügbare Speicherkapazität von 100 – 200 TB.

Lösung 2: Nutzen von Thunderbolt 3 Gehäusen

Mit TerraMasters Thunderbolt 3 Serien können schnelle Hochkapazitäts-Speicherlösungen durch Daisy Chain erstellt werden. Im Vergleich zum USB Protokoll, bringt Thunderbolt 3 höhere Geschwindigkeit und einfache Anschlussmöglichkeit. Thunderbolt 3 Ports liefern transferraten bis zu 40 Gbps, was deutlich über USB 3.0 und USB 3.1 liegt. Außerdem, liefert der im Gehäuse verbaute Hardware RAID Controller, vertrauenswürdige und stabile Hochgeschwindigkeitsverbindungen.

Thunderbolt 3 erlaubt Nutzern bis zu sechs TerraMaster Thunderbolt 3 Gehäuse per Daisy Chain in Reihe zu schalten. Bei Nutzung eines 8-fach Gehäuses wie dem TerraMaster D8 Thunderbolt 3 und je 16 TB HDDs ergibt dies eine Gesamtspeicherkapazität von 128 TB. Mit Daisy Chain und sechs Gehäusen dieser Konfiguration ermöglicht es massive 768 TB an Speicher.

TerraMasters DAS-Geräte eröffnen eine kostengünstige Alternative zu viel Speicher mit geringer Kapazität einzelner Festplatten. Diese Lösungen helfen Anwendern kostengünstige Speicher zu bauen, obwohl Hochkapazitätsfestplatten immer teurer werden.

Um mehr über TerraMasters DAS-Gehäuse zu erfahren, und die Rabatte zum Amazon Prime Day, schaut folgende Links an:

– D5-300 verfügbar für UVP [269.99EUR], Amazon Prime Day Rabattpreis: 223.99EUR https://www.amazon.de/dp/B01KO03BBA/

– D5 Thunderbolt 3 verfügbar für UVP [699.99EUR], Amazon Prime Day Rabattpreis: 559.99EUR https://www.amazon.de/dp/B07BLM72ZY/

Folge TerraMaster auf diesen Sozialmedia-Kanälen:

Facebook: https://www.facebook.com/terramasterofficial

Twitter: https://twitter.com/TerraMasters

LinkedIn: https://bit.ly/3wKrjmr

YouTube: https://bit.ly/3dMXGIK

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten,

wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer

erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine erfolgreiche Marke mit Fokus auf innovativen Speichermöglichkeiten, wie netzgebundenen Speicher (NAS) und direkt angeschlossenen Speicher, welche immer erfolgreicher werden in über 40 Ländern. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren mit Endanwender und kleinen bis mittelständischen Unternehmen als Zielgruppe.

Kontakt

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+8675581798555

fc@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.