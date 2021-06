Leverage Experts AG expandiert mit Sandra Happel

Geschäftsführerin für den deutschen Standort

Mainz, Juni 2021. Sandra Happel, Expertin für Unternehmensführung und Organisationsentwicklung, erweitert das interdisziplinäre Expertenteam der Leverage Experts AG. Sie wird ab sofort als Geschäftsführerin den deutschen Standort der Unternehmensberatung mit Fokus auf unternehmerische Transformationen leiten.

“Jedes Unternehmen ist zukunftssicher – wenn man mit dessen Innovationskraft die richtigen Hebel in Bewegung setzt. Voraussetzung ist die erfolgreiche Synchronisation der Führungs-Persönlichkeiten mit den unternehmenseigenen Prozessen und Strukturen”, beschreibt Sandra Happel ihren Beratungsansatz. Um das zu erreichen, schafft die 49-jährige Ökonomin systemische Klarheit und verbindet Empathie, Prozesskompetenz und ihre Philosophie von Unternehmertum miteinander. “In der Beratung der Führungsteams schaffen wir die Übereinstimmung der transformativen Aufgaben und des Handelns der Unternehmensführung.” Happel versteht es, Persönlichkeiten, Werte und Kompetenzen von Führungsteams mit den Organisationsabläufen und Prozessen im Unternehmen in Einklang zu bringen. Mit ihrer Unterstützung bilden Unternehmerpersönlichkeiten und Manager zukunftssichere und leistungsstarke Führungsteams und Strukturen.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung als Unternehmerin und Leiterin des Arbeitskreises Leadership und Nachfolge im Beraternetzwerk des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW) zählt Sandra Happel zu den renommiertesten Beraterinnen für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Zu ihren langjährigen Kunden zählen Mittelständler und Hidden Champions aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Mission der Unternehmensführung ist klar: sich für die kommenden Jahre stabil aufzustellen, Krisen erfolgreich zu überwinden und ihr Unternehmen in die Zukunft zu führen.

Die Expertin für Familienunternehmen wird als Teil des Leverage Experts Teams Kundenunternehmen mit komplexen und kritischen Herausforderungen begleiten. Sie bringt für die seit 2012 in Zürich ansässige Strategieberatung für unternehmerische Sondersituationen ihre langjährige Beratungserfahrung, Expertise in Leadership und Transformation sowie tiefe Durchdringung des deutschen Marktes mit. Damit versteht sie den dringenden Bedarf ihrer Kunden und begleitet sie zuverlässig durch Krisen.

Kolja A. Rafferty, Mitgründer und Practice Lead Strategy der LE, begrüßt die wertvolle Erweiterung des Kompetenzbereichs des interdisziplinären Expertenteams durch Sandra Happel: “In Situationen des schnellen Wandels die richtigen Impulse zu setzen, ist erfolgsentscheidend. Unser Team kommt häufig an Bord, wenn andere Berater gehen. Mit Sandra Happel haben wir eine erfahrene Kollegin gewonnen, welche mit hoher Expertise Managementteams in Wachstums- und Transformationsprozessen sowie Krisen begleitet. Im Rahmen unseres ganzheitlichen Ansatzes ist dies ein wichtiges Element neben unseren Kompetenzen in Corporate Finance, M&A und Digitaler Transformation.”

Das Beratungsunternehmen Leverage Experts GmbH wurde 2012 als unabhängige Gruppe interdisziplinärer Experten in Zürich gegründet. Das erfahrene Team unterstützt Kunden aus dem KMU-Sektor bei kritischen und komplexen Herausforderungen mit einer strategischen Herangehensweise und Leidenschaft für ergebnisorientierte Umsetzung. Der Fokus liegt auf Corporate Finance & Strategie in Situationen des schnellen Wandels, sowie Krisen- und Turnaround Management. LE implementiert Unternehmens- und Wachstumsstrategien und begleitet (digitale) Transformations- und Restrukturierungsprozesse kurzfristig und wirkungsvoll für eine aktive Gestaltung der unternehmerischen Zukunft.

