Kostenlose Notfall Hotline für Unternehmen: Interim Profis rüsten auf!

Ausgewählte Interim Manager stehen ab sofort als Krisenexperten für operative Themen und Fragen rund um die Corona Sondersituation zur Verfügung. Die Interim Profis haben eine kostenlose Notfall Hotline für Unternehmen eingerichtet.

Beratung nach Bedarf

Je nach Branche stehen Unternehmen verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Die aktuelle Krisensituation färbt sich daher unterschiedlich auf Unternehmen ab. Auf der einen Seite stehen die “boomenden”-Branchen, wie bspw. Food, FMCG, Verpackungsindustrie, Handel, Chemie, Pharma, Healthcare, Medizintechnik und Logistik. Hier gilt es, die massiv angestiegenen Bedarfe und Veränderungen überhaupt zu bewältigen. Führungskräfte kommen hier an ihre Grenzen. Andererseits sieht sich bspw. die Automobilindustrie ganz anderen Schwierigkeiten gegenübergestellt. Selbsterklärend resultiert hieraus ein differenzierter Bedarf an Beratungsschwerpunkten.

Interim Manager als Krisenexperten

Annette Elias, Gründerin und Geschäftsführerin der Interim Profis GmbH, hat auf der einen Seite die Unsicherheiten einiger Unternehmen/ Branchen festgestellt und zeitgleich ist sie sich des großen Wissenspotenzials und der Expertise ihrer Interim Manager bewusst. Denn “Interim Manager sind per Definition gestandene und erfahrene Krisenmanager. Sie sind es gewohnt, sich innerhalb von Stunden auf neue Herausforderungen einzustellen. Alle Interim Manager sind erfahrene Führungskräfte sowie gute Kommunikatoren und somit ideale Krisenberater für Unternehmen zur aktuellen Lage.” (Annette Elias)

Acht Beratungsschwerpunkte

Die Interim Profis haben insgesamt acht Beratungsschwerpunkte analysiert, die momentan am häufigsten von Unternehmen nachgefragt werden: Personalmaßnahmen, Sanierung und drohende Insolvenz, Liquiditätsplanung, Fördermittel und Soforthilfen, Menschen führen in der Krise, Vertrieb & Marketing in Zeiten von Corona, Sicherstellung und Optimierung von Lieferketten und Produktion, Pandemieplan. Für all diese Themenschwerpunkte stehen ab sofort ausgewählte Krisenexperten den Unternehmen für eine telefonische und kostenlose Erstberatung zur Verfügung.

Die Interim Profis GmbH vermitteln (weltweit) erfahrene und gestandene Management-Persönlichkeiten in vorwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen, die aufgrund unterschiedlichster Faktoren nicht über genügend und/ oder qualifizierte Management-Ressourcen verfügen. Dabei arbeiten sie für ihre Kunden branchenunabhängig und stehen zu 100% hinter ihrem Firmenmotto: schnell, fair und effizient! Bei der Auswahl ihrer handverlesenen Interim Profis sind ihnen Wissen, Erfahrung und nachweisbare Erfolge aus gemeinsam abgeschlossenen Projekten besonders wichtig.

