Kostenloses Hörerlebnis für Autofahrer

Die Audioguide-App Erlebnisguide umfasst deutschlandweit die Infos zu allen knapp 3.600 braunen Schildern entlang der Autobahn

Weinheim, 19.10.2023

Mit einer hundertprozentigen Abdeckung bietet der Erlebnisguide von MAQNIFY© als einzige App kostenlos und werbefrei flächendeckende Erklärungen zu jedem einzelnen Reiseziel hinter den touristischen Unterrichtungstafeln in Deutschland. Durch automatisiertes, geobasiertes Abspielen von Audiobeiträgen dient die App als Reiseinspiration während der Fahrt – wie ein touristisches Live-Hörbuch. Der Erlebnisguide soll auf der Fahrt dazu animieren, einen spontanen Abstecher zu unternehmen oder den Besuch zu einem späteren Zeitpunkt einzuplanen.

Wer auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen unterwegs ist, begegnet einer Vielzahl an braunen Schildern. Hier verrät der Erlebnisguide, in welchem Museum Gäste vier Millionen Jahre Menschheitsgeschichte kennenlernen können, wo sich der größte Binnenhafen Europas befindet und welcher Zoo über 7.000 Tierarten beheimatet.

Hintergrund und Funktionalität:

Der Erlebnisguide ist die erste App für Reiseziele und Sehenswürdigkeiten hinter den braunen Schildern entlang der Autobahnen und Bundesstraßen. Das Pilotprojekt wurde bereits 2019 in Baden-Württemberg entwickelt und hat über die letzten Jahre zahlreiche inhaltliche und funktionale Updates erfahren. Nun umfasst der Erlebnisguide unübertroffen alle 3591 braunen Schilder (Stand September 2023) in Deutschland und stellt die Sehenswürdigkeiten und Ziele dahinter mit einem etwa halbminütigen Hörbeitrag vor. Die Hörbeiträge werden im „Live-Modus“ automatisiert während der Fahrt am jeweiligen Schild abgespielt. Alternativ können sich Nutzer wahlweise über eine Karten- oder Listenansicht, alle Ziele in alphabetischer Reihenfolge oder Umkreissortierung anzeigen lassen. Die Einträge lassen sich sowohl thematisch als auch nach Bundesland und Tourismusregion filtern. Jeder App-Eintrag ist angereichert mit Bildern, weiterführenden Informationen und Kontaktdaten und bietet eine direkte Navigationsmöglichkeit zum ausgewählten Ziel.

„Wir möchten über eine intuitiv bedienbare App, wissenswerte und gut recherchierte Hintergrundinformationen für Reisende bereitstellen“, erklärt Dominic Fischer, Initiator des Erlebnisguides, seine Motivation. „Unser Angebot soll sowohl auf einer Autobahnfahrt, als auch für den nächsten Wochenendausflug Inspiration bieten, Neues zu entdecken.“

Touristische Unterrichtungstafeln entlang der Autobahn:

Jeder Autofahrer kennt die braunen Schilder, in korrektem Amtsdeutsch „touristische Unterrichtungstafeln“, entlang der deutschen Autobahnen. Sie weisen auf regionale Sehenswürdigkeiten wie Denkmäler, Bauwerke, Museen oder besondere Landschaften und Regionen hin, mit dem Ziel Besucher anzulocken. Doch oft wissen Autofahrer nicht, welche Kleinode oder Erlebnispotenziale sich hinter diesen Schildern verbergen. Auch wenn eine Studie der Hochschule Harz im Jahr 2020 belegen konnte, dass jeder 6. Autofahrer bereits einmal spontan von einem braunen Schild animiert wurde, abzufahren, wissen viele Autofahrer noch nicht, was sich hinter den Schildern verbirgt.

Bereits in den 1980er-Jahren wurden die ersten Unterrichtungstafeln in Deutschland aufgestellt. Seitdem kommen jedes Jahr neue Schilder hinzu. Nach aktueller Recherche von TourComm gibt es derzeit knapp 3600 „braune Schilder“ in Deutschland, die auf mehr als 1850 individuelle Ziele hinweisen. Die ursprüngliche Idee, touristische Ziele entlang der Autobahn zu beschildern, stammt aus Frankreich und wurde dort in den 1970er-Jahren eingeführt. Mittlerweile sind touristische Hinweisschilder in fast allen europäischen Ländern zu finden.

Technische Informationen zum Erlebnisguide:

Der Erlebnisguide ist kostenlos und werbefrei für Android und iOS im jeweiligen Appstore zum Download verfügbar. Zudem können die Informationen über eine eigene Website auf allen Endgeräten abgerufen werden. Die Audio-Ausgabe während der Fahrt wird ebenfalls über Android Auto und Apple CarPlay unterstützt. Wenn der Nutzer die App vor Fahrtantritt aktiviert und der Standortfreigabe zustimmt, kann der Erlebnisguide die passenden Hörbeiträge georeferenziert am jeweiligen Schild automatisch abspielen – ohne Ablenkung des Fahrers. Bei der Verwendung von Android Auto und Apple CarPlay werden abgespielte Musik, Radio, Hörbücher oder Podcasts automatisch für die Dauer des Hörbeitrags pausiert und im Anschluss nahtlos wieder aufgenommen. Alle Audio-Dateien können vor Fahrtantritt nach Bundesland gestaffelt heruntergeladen werden, um auch in Gebieten mit geringer Mobilfunknetzabdeckung ein reibungsloses Hörerlebnis zu gewährleisten.

Weiterführende Links und Informationen:

Erlebnisguide für Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.erlebnisguide

Erlebnisguide für iOS: https://apps.apple.com/de/app/maqnify-erlebnisguide/id1476546804

Erlebnisguide WebApp: https://app.erlebnis-guide.info

Erlebnisguide Website: www.erlebnis-guide.info

Erlebnisguide Pressebereich: https://b2b.erlebnis-guide.info/presse

Über TourComm:

Die TourComm Germany GmbH & Co. KG, gegründet 2005, ist eine Destinationsmarketingagentur aus Weinheim, zu der seit Juli 2022 auch MAQNIFY©, der Spezialist für digitale Rundgänge und Audioguides, mit Sitz in Teningen, gehört. Als Full-Service-Agentur mit der hauseigenen Übersetzungsagentur Com Unic bietet TourComm Germany eine Vielzahl an analogen und digitalen Produkten und Dienstleistungen für Kommunen und touristischen Destinationen im In- und Ausland.

Ansprechpartner und weitere Informationen:

Dominic Fischer

Geschäftsführer

TourComm Germany GmbH & Co. KG

Spitalgässchen 7

69469 Weinheim

Tel.: + 49 (0)6201 60208 22

Mobil: +49 (0)176 23560053

presse@erlebnis-guide.info

Die TourComm Germany GmbH & Co. KG, gegründet 2005, ist eine Destinationsmarketingagentur aus Weinheim, zu der seit Juli 2022 auch MAQNIFY©, der Spezialist für digitale Rundgänge und Audioguides, mit Sitz in Teningen, gehört. Als Full-Service-Agentur mit der hauseigenen Übersetzungsagentur Com Unic bietet TourComm Germany eine Vielzahl an analogen und digitalen Produkten und Dienstleistungen für Kommunen und touristischen Destinationen im In- und Ausland.

Firmenkontakt

TourComm Germany

Dominic Fischer

Spitalgässchen 7

69469 Weinheim

06201602080



http://www.tourcomm-germany.com

Pressekontakt

TourComm Germany

Dominic Fischer

Spitalgässchen 7

69469 Weinheim

062016020822



https://erlebnis-guide.info/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.