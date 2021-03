Kühler Kopf unter heißem Dach mit VELUX-Außenrollläden

HOME4U bietet seit Jahrzehnten Spitzenartikel von Markenherstellern zu Top-Preisen

HOME4U bietet seinen Kunden seit mehreren Jahrzehnten Spitzenartikel von Markenherstellern zu Top-Preisen. Darunter auch die hochwertigen und langlebigen Produkte von VELUX, “made in Germany”. Die Marke VELUX steht seit mehr als 60 Jahren für Sonnenschutz mit Außenrollläden und Hitzeschutzmarkisen – auch an Dachschrägen. Zum Frühlingsbeginn bietet HOME4U allen Kunden, die die VELUX Außenrollläden SSL, SML oder SST oder VELUX Hitzeschutzmarkise SSS bestellen, den Versand jetzt gratis an.

HOME4U steht durch seine langjährige Erfahrung als Fachhandel im engen Kontakt zu Herstellern und Lieferanten. Deshalb kann der Online-Shop immer die aktuellen Artikel und den bestmöglichen Service bieten.

Das kommt besonders all jenen Immobilienbesitzern zugute, die in diesem Jahr mehr aus ihren vier Wänden herausholen und ihre Außenwand upgraden möchten. Denn die Außenrollläden und Hitzeschutzmarkisen erfüllen eine Funktion, die so zentral ist, dass niemand, der Frühjahr und Sommer aktiv nutzen möchte, auf sie verzichten kann.

VELUX Standard-Außenrollläden für Dachfenster schützt und verdunkelt erstklassig

VELUX Standard-Außenrollläden für Dachfenster sorgen nicht nur für effektiven Hitzeschutz, optimale Verdunkelung und verminderte Regen- und Hagelgeräusche. Sie dämmen in der kühleren Jahreszeit auch die Hauswärme und steigern damit das Wohlbefinden. Zusätzlich erhöhen sie den Sicht-, Lärm- und Einbruchschutz, da die VELUX Außenrollläden die Zugangsschwelle erhöhen.

Die Außenrollläden aus Alu-Lamellen passen zu vielen manuellen VELUX-Dachfenstern sowie zu INTEGRA-Elektrofenstern. Ihre Bedienung ist denkbar einfach, denn zum Lieferumfang gehört auch ein vorprogrammierter Funk-Wandschalter. Die Außenrollläden können an bestehende Elektro-Fenster verschiedener INTEGRA-Fabrikate oder mit einer separat erhältlichen KUX-110-EU-Steuereinheit an manuelle Dachfenster angeschlossen werden.

VELUX Hitzeschutzmarkise SSS: Überzeugende Funktion & Bedienbarkeit

Die VELUX Hitzeschutzmarkise-Verdunkelung hält Sonnenstrahlen bereits ab, bevor sie auf die Fensterscheibe treffen. Dadurch halten sie das Zuhause auch an heißen, sonnigen Tagen angenehm kühl. Während der haltbare, lichtdichte Stoff für Verdunkelung sorgt, fügt sich das Design insgesamt perfekt in das Dach ein.

Das schafft nicht nur effektiven Hitzeschutz an warmen Sommertagen, sondern ist durch und durch praktisch. Denn das Fenster lässt sich trotz geschlossener Markise noch öffnen.

Die Hitzeschutzmarkise mit Verdunkelung passen zu vielen manuellen VELUX-Dachfenstern sowie zu INTEGRA Solarfenstern der aktuellen Generation. Auch die VE-LUX Hitzeschutzmarkise SSS überzeugt mit Benutzerfreundlichkeit: Ein leistungsstarker Akku, inklusive vorprogrammiertem Funk-Wandschalter, sorgt für eine einwandfreie Bedienung.

HOME4U Ihr Online Shop für Dachfenster & Duschkabinen Sie brauchen neue Dachfenster oder ein Sonnenschutzrollo? Oder möchten Sie Ihre alte Kunststoff-Duschkabine gegen eine neue hochwertige Glasabtrennung tauschen? Bei HOME4U.de sind Sie genau richtig.

